La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Berdasco, en su laboratorio CEDIDA

María Berdasco: «La epigenética nos enseña que tenemos margen para controlar nuestras vidas»

La bióloga molecular y divulgadora participa este viernes en La Arrixaca en unas jornadas de Cardiogenética

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:40

Los genes determinan buena parte de lo que somos, pero no todo. Lo que comemos, nuestro estilo de vida o nuestra educación tienen un gran ... peso. Lo subraya la bióloga María Berdasco (Luarca, Asturias, 1978), directora del grupo de Terapias Epigenéticas en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona. La autora de 'Epigenética, más allá del genoma' (Ed. Guadalmazán) participa este viernes en la XIV Jornada de Cardiogenética de La Arrixaca, organizada por la Unidad de Cardiopatías Familiares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  5. 5 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  7. 7 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  8. 8

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  9. 9 Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad María Berdasco: «La epigenética nos enseña que tenemos margen para controlar nuestras vidas»

María Berdasco: «La epigenética nos enseña que tenemos margen para controlar nuestras vidas»