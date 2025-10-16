Las Marchas por la dignidad tachan de «acto execrable» el cierre del centro de menores de Santa Cruz También critican que los utilizan «por un puñado de votos»

Las Marchas de la Dignidad criticaron que «PP y Vox han consolidado un acto execrable con el cierre del centro de menores de Santa Cruz». Además, tachó de «repudiable acto de segregación» el hecho de trasladar a El Valle solo los de nacionalidad extranjera y a otras instituciones a los españoles.

En un comunicado, reprochan que son «las consecuencias» de unos Presupuestos que tachan de «racistas y xenófobos» y utilizan «de forma cobarde a los menores por un puñado de votos con el consiguiente sufrimiento de los menores, desplazándolos de su centro a otros dificultado su educación pues los alejan de los colegios además, el Valle no es un centro de larga estancia en condiciones de dignidad».

Por todo ello, desde las Marchas de la Dignidad plataforma unitaria de colectivos exigen «una rectificación» al Gobierno regional y reclaman el «cumplimiento de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de protección del menor».

