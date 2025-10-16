La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de menores de Santa Cruz, cerrado, este jueves. Nacho García

Las Marchas por la dignidad tachan de «acto execrable» el cierre del centro de menores de Santa Cruz

También critican que los utilizan «por un puñado de votos»

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:32

Comenta

Las Marchas de la Dignidad criticaron que «PP y Vox han consolidado un acto execrable con el cierre del centro de menores de Santa Cruz». Además, tachó de «repudiable acto de segregación» el hecho de trasladar a El Valle solo los de nacionalidad extranjera y a otras instituciones a los españoles.

En un comunicado, reprochan que son «las consecuencias» de unos Presupuestos que tachan de «racistas y xenófobos» y utilizan «de forma cobarde a los menores por un puñado de votos con el consiguiente sufrimiento de los menores, desplazándolos de su centro a otros dificultado su educación pues los alejan de los colegios además, el Valle no es un centro de larga estancia en condiciones de dignidad».

Por todo ello, desde las Marchas de la Dignidad plataforma unitaria de colectivos exigen «una rectificación» al Gobierno regional y reclaman el «cumplimiento de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de protección del menor».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  5. 5 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  6. 6 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  7. 7

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras la muerte de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  8. 8 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  9. 9

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  10. 10

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las Marchas por la dignidad tachan de «acto execrable» el cierre del centro de menores de Santa Cruz

Las Marchas por la dignidad tachan de «acto execrable» el cierre del centro de menores de Santa Cruz