Movidas en la Asamblea

La Asamblea Regional ha arrancado un periodo de sesiones de lo más agitado, fiel reflejo del actual escenario político y de la precariedad parlamentaria en ... la que se encuentra el Gobierno de López Miras; una situación que se irá acentuando conforme avance la legislatura, y que tensionará cada vez más a los partidos en la medida en la que se agrave el clima de confrontación a nivel nacional. Partiendo del escaso interés social que suscita la actividad de la Asamblea, en las últimas semanas hemos visto lo más variopinto: sale el decreto de simplificación administrativa, pero se tumba el de la vivienda. Entre medias, se coloca un Pleno parlamentario el mismo día en el que se reúne el Consejo de Gobierno, que López Miras piensa mantener. Será un encaje de bolillos.

Otra polémica atañe a la Comisión Especial sobre el Trasvase, que no se ha reunido desde que se constituyó el 18 de junio, debido a los Presupuestos y a la reciente parálisis en la actividad ordinaria. En junio se acordó –por unanimidad, según el acta– la comparecencia de 22 políticos, altos cargos, expertos y regantes, y la celebración de dos sesiones por mes. Habrá que seguir esperando porque cada grupo parlamentario votó su propia propuesta en la Junta de Portavoces del martes, y la iniciativa del PP para que dicha comisión se reuniera la próxima semana no prosperó. No hubo acuerdo sobre la fecha y se programó otra comisión. Se supone que buscarán otro día. Previamente, Vox expuso sus discrepancias sobre los comparecientes y el discurso hídrico de los populares; mientras que el PSOE critica que el PP quiere seguir sacando rédito político del agua. Dada la situación del Trasvase, sería deseable que tal comisión se reúna lo antes posible.

Se crean comisiones parlamentarias que luego pierden fuelle, se retrasan o eternizan (hay 8). El lunes se constituirá otra para investigar los posibles perjuicios causados a la Región derivados de las irregularidades en adjudicaciones de las obras de alta velocidad, a raíz del 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo'. Veremos qué recorrido tiene.