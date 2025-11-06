La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J. M. Rodríguez/ AGM
Bitácora

Movidas en la Asamblea

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:12

Comenta

La Asamblea Regional ha arrancado un periodo de sesiones de lo más agitado, fiel reflejo del actual escenario político y de la precariedad parlamentaria en ... la que se encuentra el Gobierno de López Miras; una situación que se irá acentuando conforme avance la legislatura, y que tensionará cada vez más a los partidos en la medida en la que se agrave el clima de confrontación a nivel nacional. Partiendo del escaso interés social que suscita la actividad de la Asamblea, en las últimas semanas hemos visto lo más variopinto: sale el decreto de simplificación administrativa, pero se tumba el de la vivienda. Entre medias, se coloca un Pleno parlamentario el mismo día en el que se reúne el Consejo de Gobierno, que López Miras piensa mantener. Será un encaje de bolillos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  5. 5

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  6. 6

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  7. 7

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  8. 8 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación
  9. 9 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  10. 10 Once trucos fiscales que puedes aplicar antes de que acabe el año para pagar menos en la próxima Declaración de la Renta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Movidas en la Asamblea

Movidas en la Asamblea