Ahora Jumilla, un paso atrás

En menos de un mes hemos pasado de los disturbios raciales de Torre Pacheco a la polémica desatada en Jumilla por las restricciones a los ... ritos musulmanes. La moción aprobada en este municipio por el PP, como vehículo de algunos postulados de Vox, sienta un precedente inquietante y representa un paso atrás para la paz social y la convivencia. Era totalmente innecesario que los populares provocaran este incendio –con los sucesos de Torre Pacheco aún calientes– a cambio de la abstención del único concejal voxista para sacar adelante los presupuestos locales. López Miras debería pronunciarse después de que su partido, incómodo, haya quedado atrapado por esta crisis alentada por la cruzada de Vox. En la Región de Murcia prevalecen la coexistencia y tolerancia, pese a que algunos quieran convertirla en un laboratorio con tintes xenófobos y extremistas a raíz de estos episodios.

La cuestión de fondo en Jumilla no es tanto que se vete el uso específico de instalaciones deportivas municipales para ritos religiosos, como el mensaje que se traslada y su preocupante deriva. La fuerte controversia y polarización que se expanden por foros y redes sociales merecen una reflexión en profundidad, y nacen en gran medida del fracaso, en España y en la UE, para gestionar la inmigración; de la falta de un pacto de Estado que ordene y regule este fenómeno. Es deseable una rápida desescalada de la tensión y para ello PP y PSOE deben desempeñar el papel que les toca –junto a otras instituciones– como guardarraíles de la tolerancia y de nuestros valores constitucionales, en lugar de tirarse los trastos a la cabeza.

La propia Conferencia Episcopal Española no dudó desde el primer día en unirse a la Comisión Islámica de España y denunciar que «las restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas». Los inmigrantes de Jumilla, y de otros lugares, son parte esencial de esa 'España que madruga' que tanto postula Vox cuando defiende el campo. Para reflexionar.