Dos jóvenes con velo, en Jumilla, esta semana. Andrés Molina / AGM
Ahora Jumilla, un paso atrás

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:09

En menos de un mes hemos pasado de los disturbios raciales de Torre Pacheco a la polémica desatada en Jumilla por las restricciones a los ... ritos musulmanes. La moción aprobada en este municipio por el PP, como vehículo de algunos postulados de Vox, sienta un precedente inquietante y representa un paso atrás para la paz social y la convivencia. Era totalmente innecesario que los populares provocaran este incendio –con los sucesos de Torre Pacheco aún calientes– a cambio de la abstención del único concejal voxista para sacar adelante los presupuestos locales. López Miras debería pronunciarse después de que su partido, incómodo, haya quedado atrapado por esta crisis alentada por la cruzada de Vox. En la Región de Murcia prevalecen la coexistencia y tolerancia, pese a que algunos quieran convertirla en un laboratorio con tintes xenófobos y extremistas a raíz de estos episodios.

