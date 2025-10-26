La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto Núñez Feijóo este sábado en Zaragoza. EFE
Feijóo: «En Aragón no sobra agua»

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:45

Corren malos tiempos para los trasvases: el del Tajo-Segura y los que hubiera o hubiese por venir. Con el eco de la sentencia ... del Tribunal Supremo tumbando el recurso del Gobierno regional contra el recorte del Trasvase, el líder nacional del PP, Núñez Feijóo, ha recibido una cerrada ovación en Zaragoza con esta declaración a la militancia: «Para que quede claro, en Aragón no sobra agua, lo que falta son las obras pendientes del Pacto del Agua». Con el fantasma del fallido trasvase del Ebro como telón de fondo, y que no está en la agenda de PP y PSOE, quiso no obstante disipar los recelos que provocó en Aragón el mensaje que lanzó hace un mes en la cumbre 'popular' de Murcia de que «hay que llevar el agua desde donde sobra a donde falta». Bajo un prisma trasvasista, si no hay excedentes en el Ebro, apaga y vámonos. Esto lleva a preguntarse qué piensa la cúpula del PP del Trasvase Tajo-Segura, y qué diría Feijóo al respecto en Castilla-La Mancha. Mientras que el dirigente del PP parece declarar en cada lugar lo que desean oír, López Miras, Mazón (lo que resista) y Moreno Bonilla (le interesa el Trasvase lo justito), tendrán que saber a qué atenerse con la política de agua de su partido.

