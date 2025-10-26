Feijóo: «En Aragón no sobra agua»

Comenta Compartir

Corren malos tiempos para los trasvases: el del Tajo-Segura y los que hubiera o hubiese por venir. Con el eco de la sentencia ... del Tribunal Supremo tumbando el recurso del Gobierno regional contra el recorte del Trasvase, el líder nacional del PP, Núñez Feijóo, ha recibido una cerrada ovación en Zaragoza con esta declaración a la militancia: «Para que quede claro, en Aragón no sobra agua, lo que falta son las obras pendientes del Pacto del Agua». Con el fantasma del fallido trasvase del Ebro como telón de fondo, y que no está en la agenda de PP y PSOE, quiso no obstante disipar los recelos que provocó en Aragón el mensaje que lanzó hace un mes en la cumbre 'popular' de Murcia de que «hay que llevar el agua desde donde sobra a donde falta». Bajo un prisma trasvasista, si no hay excedentes en el Ebro, apaga y vámonos. Esto lleva a preguntarse qué piensa la cúpula del PP del Trasvase Tajo-Segura, y qué diría Feijóo al respecto en Castilla-La Mancha. Mientras que el dirigente del PP parece declarar en cada lugar lo que desean oír, López Miras, Mazón (lo que resista) y Moreno Bonilla (le interesa el Trasvase lo justito), tendrán que saber a qué atenerse con la política de agua de su partido.

Esto se solapa con el fracaso del último cartucho judicial para frenar el recorte del Trasvase. Como hizo con los anteriores recursos, el Supremo avala el proceso llevado a cabo por el Gobierno central para subir el caudal del Tajo, y considera que las cuencas del Tajo y del Segura no tienen por qué evaluar los posibles impactos del Trasvase que una ocasione en la otra (daños socioeconómico en el Levante y merma de caudales en el Tajo). Eso no obvia la falta de coordinación y concertación entre los dos planes de cuenca. Asimismo, los informes aportados por el Gobierno regional no han demostrado arbitrariedad en la planificación del Ministerio. A nivel jurídico el Miteco gana por goleada (falta el recurso del Scrats). Otra cosa son las decisiones políticas del Gobierno de Sánchez. Este fallo puede acelerar las nuevas reglas de explotación que aguardan en la recámara.

