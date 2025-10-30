La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Guardiola y Fernando López Miras. EFE
Extremadura y la 'pinza'

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:35

Si López Miras no hubiera negociado a última hora con Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad –a cambio de aceptar ciertos postulados ... sobre inmigración–, ¿habría adelantado las elecciones en la Región o seguiría con las cuentas prorrogadas? Lo segundo; de hecho estuvieron prorrogadas hasta julio. Es la reflexión que suscita la decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones en Extremadura, avalada por la cúpula nacional del PP, bajo la premisa de que 'sin presupuestos no se puede gobernar'. El inventario y la realidad política dicen que sin presupuestos anuales sí se puede gobernar, otra cosa es que se convierta en una mala costumbre, como le sucede al Gobierno de Pedro Sánchez.

