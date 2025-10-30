Extremadura y la 'pinza'

Si López Miras no hubiera negociado a última hora con Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad –a cambio de aceptar ciertos postulados ... sobre inmigración–, ¿habría adelantado las elecciones en la Región o seguiría con las cuentas prorrogadas? Lo segundo; de hecho estuvieron prorrogadas hasta julio. Es la reflexión que suscita la decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones en Extremadura, avalada por la cúpula nacional del PP, bajo la premisa de que 'sin presupuestos no se puede gobernar'. El inventario y la realidad política dicen que sin presupuestos anuales sí se puede gobernar, otra cosa es que se convierta en una mala costumbre, como le sucede al Gobierno de Pedro Sánchez.

Esto va por barrios, aunque no se puede obviar que el caso extremeño tiene otras connotaciones: la debilidad del PSOE de dicha comunidad, con su precandidato procesado; la estrategia de Génova de meterle presión al Gobierno de Sánchez, cada vez más debilitado; y la necesidad de los populares de medirse en las urnas con Vox –que tiene las encuestas de cara– para tomarle la temperatura al electorado. Cada uno va a lo suyo.

En estos tiempos tan borrosos, los Presupuestos dependen de circunstancias y cálculos políticos. El portavoz del PP asume públicamente que las Cuentas de este año se pueden prorrogar hasta 2027, algo que ya se daba por hecho. Además, no puede haber adelanto electoral a menos de un año de la convocatoria ordinaria. López Miras recalca que existe una «pinza sistemática» de PSOE y Vox, lo cual tratarán de aprovechar electoralmente los populares, al incidir en que ambos partidos han votado juntos en más de un tercio de ocasiones (con argumentos dispares). Con pinza o sin ella, intentan desgastar al que gobierna, según sus programas e intereses (lógico). Para fastidiar al PP y tensionar más la situación, PSOE y Vox han colocado un Pleno de la Asamblea los jueves, el mismo día en que se reúne el Consejo de Gobierno. Surrealista; es preferible el 'fair play' institucional. La variada oposición considera que la Asamblea es más importante y que está por encima del Ejecutivo. Ahí queda.