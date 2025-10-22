La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Suministro de agua potable en Santiago de la Ribera en una imagen de la semana pasada. J. M. Rodríguez/ AGM
Entre la anoxia y la hipoxia

Manuel Buitrago

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:33

Al margen de la refriega política, existe un asidero científico para que la población esté preparada y sepa a qué atenerse ante una calamidad climática, ... como la de la dana, que provoca consecuencias tan desastrosas como un corte tan excepcional del suministro de agua potable a 100.000 vecinos, o hace saltar de nuevo por los aires el quebradizo ecosistema del Mar Menor. La confianza en determinadas instituciones de prestigio, cuya labor resulta clave para la sociedad, no puede debilitarse debido al juego político. Lo estamos viendo con motivo de la dana y sus efectos: dependiendo de a qué administración -autonómica o estatal- pertenece o está vinculado un organismo público o un centro científico, así se reacciona desde algunas esferas. Durante la dana hubo polémica por los avisos de la Aemet, al tiempo que el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno iban cada uno por su lado, a diferencia de la exitosa coordinación que hubo en el episodio de 2019.

