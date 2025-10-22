Entre la anoxia y la hipoxia

Comenta Compartir

Al margen de la refriega política, existe un asidero científico para que la población esté preparada y sepa a qué atenerse ante una calamidad climática, ... como la de la dana, que provoca consecuencias tan desastrosas como un corte tan excepcional del suministro de agua potable a 100.000 vecinos, o hace saltar de nuevo por los aires el quebradizo ecosistema del Mar Menor. La confianza en determinadas instituciones de prestigio, cuya labor resulta clave para la sociedad, no puede debilitarse debido al juego político. Lo estamos viendo con motivo de la dana y sus efectos: dependiendo de a qué administración -autonómica o estatal- pertenece o está vinculado un organismo público o un centro científico, así se reacciona desde algunas esferas. Durante la dana hubo polémica por los avisos de la Aemet, al tiempo que el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno iban cada uno por su lado, a diferencia de la exitosa coordinación que hubo en el episodio de 2019.

Estos días asistimos a otro choque por el estado del Mar Menor, a raíz de la advertencia del Instituto Español de Oceanografía de que hay anoxia en la zona sur de la laguna y el riesgo de muerte de peces; mientras que el Imida lo niega y habla de hipoxia. En medio de las interpretaciones dispares del Gobierno regional y del Ministerio, el presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, negó que existan discrepancias entre el IEO y el Imida. Habló de matices ante un hecho cierto: la situación crítica por la que atraviesa de nuevo la laguna. En cuanto al corte de agua, urge aclarar qué ha fallado en la red y qué efecto han tenido los cambios en el terreno para que se produjera ahora este brutal tsunami de barro en el canal. Y correguirlo con prontitud. La petición del PP de que comparezcan en la Asamblea el delegado del Gobierno y los responsables de Canales del Taibilla y de la CHS (así como la ministra en el Senado y el Congreso), suena excesivo si lo que se pretende al final es más ruido; eso no ayudaría a una institución como la del Taibilla.

