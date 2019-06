Vox mantiene al portavoz que insultó a la ministra pese a la condena general El portavoz de Vox en la Asamblea, Juan José Liarte, ayer en la sede parlamentaria. / Marcial Guillén / Efe La Fiscalía ya investiga a Juan José Liarte por decir que «de una p*** solo puedes esperar putadas» en alusión a Dolores Delgado DAVID GÓMEZ y AGENCIAS Martes, 25 junio 2019, 01:35

murcia. El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, ha conseguido suscitar la unanimidad sin haber dicho todavía ni una sola palabra en la tribuna de oradores. Casi toda la clase política, desde Pedro Sánchez a Begoña Villacís pasando por Felipe González, condenó los insultos que dedicó en la tarde de domingo desde su perfil de Facebook a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a la que llamó «tiparraca» y «embustera», añadiendo que «de una p*** solo puedes esperar putadas».

El ataque ha motivado que la Fiscalía Superior de la Comunidad inicie una investigación para determinar si las manifestaciones de Juan José Liarte pudieran ser constitutivas de delito penal. El que ya ha decidido que no son suficientes para adoptar medidas disciplinarias es su partido, Vox. El presidente nacional, Santiago Abascal, cree a su portavoz en la Región cuando justifica que la frase «de una p*** solo puedes esperar putadas» se refería realmente a Bildu, pues lo que hacía Liarte era comentar la respuesta que un dirigente de la formación abertzale dio a la propia Dolores Delgado cuando esta comentó que eran una fuerza constitucionalista. «Es comprensible que en España haya hartazgo tan grande en relación con Bildu y haya gente que hable un poco más alto», fue lo único que declaró Abascal sobre esta polémica.

A la ministra le preguntaron por el suceso en una entrevista radiofónica y señaló que para ella era realmente «frustrante» encontrarse «con personas que no tienen escrúpulos» como el portavoz de Vox en la Asamblea Regional. «Estas cosas normalmente nos hacen reflexionar qué tenemos por delante, tenemos que erradicar ese sistema, se puede hacer el análisis político más fuerte pero con argumentos, sin insultos, pero esas palabras demuestran lo contrario», explicó Delgado.

Su compañero en el Gobierno José Luis Ábalos y el expresidente Felipe González fueron más allá y apuntaron hacia quienes, a su juicio, legitiman a la formación de derecha radical pactando con ella en los ayuntamientos y comunidades autónomas. Es decir, Partido Popular y Ciudadanos. «Me parece menos responsable el que lo dice, del que por otra parte cabe esperarlo, que quienes han blanqueado, amparado y promovido eso, e incluso decían que estábamos exagerando la presencia de estos elementos de ultraderecha tan intolerantes, que practican la calumnia como una cuestión absolutamente usual», criticó Ábalos. «Vox tiene mucha libertad para expresar el fondo de sus pensamientos», opina Felipe González, que anima a populares y naranjas a defender valores «que la extrema derecha no respeta». Otra ministra, María Jesús Montero, lamenta «el odio y el resentimiento» que envuelven las palabras de Juan José Liarte.

Los insultos a la ministra de Justicia ponen en un aprieto a los posibles socios de Vox en la Región, PP y Ciudadanos, que necesitan los votos o la abstención de los diputados de Abascal para sacar adelante la investidura de Fernando López Miras y constituir el Ejecutivo de coalición que han acordado. Ninguno de los dos puso paños calientes a la diatriba del parlamentario.

Ciudadanos le anima a dimitir si piensa utilizar su cargo público para faltar al respeto a las personas

El PP no se pronunció el domingo, pero su portavoz en la Asamblea, Joaquín Segado, censuró ayer a su homólogo de Vox y le recordó que «en política debemos ser ejemplares, no solo con nuestras declaraciones, sino también con nuestras expresiones». «Que sea en su página personal de Facebook no justifica que se hagan ese tipo de manifestaciones que no deben hacerse», dijo.

Más beligerante fue Ciudadanos. Isabel Franco exigió a Juan José Liarte una disculpa pública y le invitó a dimitir de su cargo si persiste en esas actitudes en el futuro. «Si para esto se dispone a cobrar un salario pagado con dinero público entiendo que, quizás, debería volver a su actividad profesional y no utilizar el cargo que ostenta para insultar a una persona que, desde la lealtad institucional, merece un respeto», declaró la candidata de Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas del 26-M.

El presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, expresó su opinión a petición de la socialista Gloria Alarcón, vicepresidenta de la Mesa. «Lo condeno rotundamente, sin paliativos», afirmó. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, censuró la «mala educación» del portavoz.