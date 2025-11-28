«Manos que salvan vidas»: las enfermeras del 061 forman a la ciudadanía en reanimación cardiopulmonar Recuerdan que los primeros tres minutos son decisivos para sobrevivir a una parada cardiorrespiratoria

LA VERDAD Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:09

Doscientas cincuenta y nueve casos de personas en parada cardiorrespiratoria han sido atendidos por los profesionales del 061 de Murcia en lo que va de año. La reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP, es una de las maniobras más sencillas y efectivas para salvar la vida de las personas de ahí las iniciativas que se llevan a cabo para que la población sepa cómo actuar en caso de una emergencia.

La directora de Enfermería del Servicio 061, Remedios Gómez, señala que es «muy importante concienciar a la población de que una acción sencilla como es una RCP, que todos podemos aprender, puede servir para salvar vidas. Actuar en menos de 3 minutos cuando encontramos a una persona en parada, disminuye en un 50% el riesgo de fallecimiento».

Ante una situación como las descritas, Remedios Gómez, indica que lo primero que debemos hacer es ver si la persona que hay que atender respira o no. En primer lugar, si la persona respira, debe ser colocada de lado para evitar el riesgo de ahogamiento. Sino respira «debemos colocarla boca arriba, llamar al 112 y seguir las instrucciones que la enfermera al otro lado del teléfono nos va a indicar para que esa RCP que le vamos a practicar sea verdaderamente efectiva. Son instrucciones sencillas por eso no es extraño que, en muchas ocasiones, una persona sin experiencia previa consiga mantener con vida a un ser querido gracias a la guía calmada y precisa de una enfermera al otro lado del teléfono».

Las enfermeras y enfermeros del 061 llevan a cabo numerosas iniciativas de educación para la salud destinadas a que la población aprenda a gestionar una situación de emergencia, aplicando una RCP para poder ofrecer una respuesta vital inmediata. Entre las actuaciones, destaca el hospital de campaña montado el pasado mes de octubre en la Plaza de Santo Domingo de Murcia por el que pasaron un millar de personas que se interesaron en aprender esta maniobra. «Nuestro objetivo es concienciar a la población de la importancia de esta formación que debería ser obligatoria desde temprana edad», añade la directora del 061. El Consejo Europeo de Resucitación, indica que, a partir de los 4 años de edad, de manera anual, los ciudadanos deberían recibir formación.

En los centros escolares de la Región de Murcia las enfermeras escolares, formadas a través del programa PACES, son quienes realizan estos talleres y enseñan a niños de todas las edades a reconocer una emergencia, pedir ayuda y comenzar las maniobras.

Pero, además, el 061 está presente en jornadas de salud, ferias, acciones en la calle y en todos aquellos lugares que requieran su presencia para trasladar esta enseñanza a la población y que los ciudadanos sean capaces de practicar una RCP básica con garantías. Remedios Gómez concluye que «el 061 va donde se lo piden porque ese es nuestro objetivo y hemos podido comprobar que los ciudadanos quieren a prender y estar preparados para poder reaccionar en una situación de emergencia». Insiste en que «La RCP básica no requiere material específico ni conocimientos sanitarios. Los pasos son simples y universales, accesibles para todos».

Ante un episodio de parada, tanto en bebés como en adultos, los pasos de actuación son los mismos. Sonia Sánchez, enfermera del 061, recuerda que lo fundamental es actuar de forma inmediata. «El primer paso es llamar al 112 y seguir en todo momento las indicaciones del profesional que atienda la llamada», pero aclara que «a diferencia de una parada cardiorrespiratoria, si se trata de un ahogamiento se requiere un paso previo y es que hay que realizar cinco ventilaciones iniciales».

Sonia Sánchez, continúa explicando que el siguiente paso es la secuencia habitual: 30 compresiones y dos ventilaciones, manteniendo entre 100 y 120 compresiones por minuto y es imprescindible no interrumpir nunca las compresiones. Por eso, si hay más personas presentes, «deben organizarse para relevarse cada dos minutos, ya que la maniobra exige un esfuerzo físico considerable». Respecto a la técnica, las manos deben colocarse entrelazadas en el centro del tórax, de modo que el pecho baje y suba unos 5 centímetros. Sonia señala que es tan importante comprimir como permitir la descompresión completa del tórax.

La maniobra no debe parar en ningún momento y seguir sin pausa hasta la llegada de la ambulancia. Si hay un desfibrilador disponible, siempre debe utilizarse siguiendo las instrucciones del 112. A modo de truco para mantener la cadencia de las compresiones, Sonia Sánchez recomienda «seguir el ritmo de la canción La Macarena» y siempre anotar mentalmente la hora que iniciamos la RCP, «porque será una de las primeras preguntas que hará del equipo sanitario».

