CC OO y UGT se manifestarán en Murcia y Cartagena para exigir cambios al nuevo Gobierno Representantes de los sindicatos, en rueda de prensa, este lunes. / Guillermo Carrión / AGM Desean generar «una ola social» en el Primero de Mayo y pedirán al Parlamento que agilice su constitución para abordar cuanto antes «la agenda que lleva al menos tres años paralizada» EFE Lunes, 29 abril 2019, 16:54

CC OO y UGT hicieron un llamamiento a los trabajadores a manifestarse en el Primero de Mayo para generar «una ola social que exija cambios» al nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales celebradas este domingo, liderado por el PSOE y con el apoyo «de izquierdas».

Ambos sindicatos organizaron 75 manifestaciones en todas las provincias, en el caso de Murcia, en las ciudades de Murcia y Cartagena, en el Día del Trabajo bajo el lema 'Primero las personas', en las que pedirán al Parlamento que agilice su constitución para abordar cuanto antes «la agenda que lleva al menos tres años paralizada».

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, felicitaron al PSOE por haber «encabezado el resultado» electoral y le pidieron que configure «un Gobierno de izquierdas» para sacar adelante reformas «sin prisa, pero sin pausa», aprovechando que en esta legislatura «salen los números en el Parlamento».

«Somos conscientes de que hay elecciones en mayo (26-M) y no van a correr con los tiempos para no descubrir demasiadas cartas», dijo Sordo, al tiempo que aseguró que exigirán cuanto antes los cambios que no se sacaron adelante en los últimos meses «porque no había correlación de las fuerzas políticas». En este sentido, ambos líderes consideran necesario «eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral», aseguró Sordo, como paso previo a una modernización del Estatuto de los trabajadores.

Exigirán también el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas, controlar la elevada temporalidad, luchar contra la precariedad y acabar con la subcontratación, así como una reforma del sistema de protección por el desempleo y un plan de empleo para dar una salida a los 3,5 millones de parados. Asimismo, pidieron que anule la reforma de pensiones, porque el 1 de enero de 2020 volverá a estar vigente el índice de revalorización (IRP) lo que implicará una subida del 0,25%, advirtió.

Ambos quieren poner su objetivo en la negociación colectiva y de los salarios, un asunto en el que van a «poner el foco en la segunda mitad del año», al tiempo que apelaron a la patronal CEOE a que «asuma la responsabilidad y se incorpore a las mesas de diálogo social», ya que en los últimos meses no había querido llegar a acuerdos.

Recordaron a la patronal que las empresas han de cumplir el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que establece un salario mínimo en convenio de 1.000 euros a partir del 1 de enero de 2020. También exigirán al Gobierno el cumplimiento del acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al tiempo que avisaron de que serán «implacables» a la hora de que se aplique en los convenios existentes, es decir, con sus actuales condiciones, ya que han detectado resistencias a hacerlo.

También quieren reformas fiscales, porque España «tiene 8 puntos de recaudación fiscal inferior a la media europea en términos PIB (producto interior bruto)», dijo Sordo, quien pidió que «paguen más quienes más tienen», es decir, que se eleven los impuestos de las rentas del capital y no los del trabajo. Pero, para «dar un salto cualitativo en la mejora de la calidad democrática», aseguró, es necesario eliminar la «Ley Mordaza», ahora que «ya no va a haber mesa en el Congreso ni mayoría en el Senado que bloquee las reformas».