«Para mí el mar es una manera perfecta de desconectar»

Eduardo Botías Aibar es estudiante y piloto de motos de agua
Lunes, 21 octubre 2019

Eduardo Botías Aibar (Murcia, 2003) es estudiante y piloto de motos de agua. Aunque tiene 16 años, este murciano ha cosechado ya algunos éxitos.

-¿Qué títulos ha atesorado esta temporada?

-Me he proclamado campeón de España, de Andalucía, ibérico (en el que los mejores pilotos españoles miden sus fuerzas con sus homólogos portugueses), ibérico de slalom y subcampeón de la Copa del Rey.

-¿Por qué piloto de motos de agua?

-Este deporte lleva en mi vida desde siempre, porque mi padre también fue piloto en su momento; incluso mi primo competía. Y yo siempre me quedaba embobado viendo cómo mi primo entrenaba en la playa de Los Alcázares, entre otros momentos. Yo siempre quise ser aquel niño que se ponía su traje, chaleco y casco y entraba al agua a entrenar o competir, hasta que hace unos años, en Torremolinos (Málaga) y de imprevisto, se me presentó la oportunidad de competir. Desde ese momento, no me quité el casco.

-¿Piloto favorito?

-Hay mucho nivel dentro y fuera de España, pero para mí el mejor piloto es Jonathan Martín Marín. Pertenece al mismo equipo que yo y es mi entrenador y una de las personas que más me han enseñado y apoyado, ya que, pilote la moto que pilote, lo hace parecer muy fácil.

-¿Hay afición en Murcia por las motos de agua?

-Sí, y mucha, ya que todos los años la última cita del campeonato de España y Copa del Rey se celebra en aguas murcianas. Otro evento es el que celebra la Federación Murciana: unas jornadas de acercamiento a la motonáutica para personas discapacitadas.

-¿Cuál es su entrenamiento?

-Entreno tres veces por semana en el gimnasio y los fines de semana que puedo me desplazo hasta Nerja, donde está el equipo al que pertenezco, para montar un circuito y entrenar con gente, ya que es cuando más se aprende, porque, si no estás lo suficientemente preparado, puedes originar un accidente en una carrera.

-¿Qué es lo mejor que le ha dado este deporte?

-La oportunidad de conocer distintas partes del mundo y a muchas personas, y todo tipo de emociones.

-¿Un sueño por cumplir?

-Tener la oportunidad de salir fuera a correr todas las citas del campeonato del mundo y del campeonato europeo, pero no solo para conseguir títulos, sino para ver otros lugares y poder conocer a todos los grandes pilotos.

-¿Cree que los jóvenes de su edad practican suficiente deporte?

-Creo que los jóvenes de mi edad sí que practican deporte, ya que, desde mi punto de vista, el deporte es una forma de evadirte del mundo y de disfrutar haciendo algo divertido y que, además, es saludable y bueno para tu bienestar.

-¿Qué le transmite el mar?

-El mar siempre ha estado ligado a mi vida. Recuerdo una frase que me decía mi padre: «Al mar no hay que tenerle miedo, sino respeto». Esa frase se me quedó marcada, ya que el mar es algo que puede ser realmente precioso y relajante, pero también muy peligroso. Puedes incluso navegar mientras a tu lado nadan y saltan delfines, algo que poca gente puede experimentar en su vida. Para mí, el mar es una manera perfecta de desconectar por un rato haciendo lo que más me gusta.

-¿Cree que su generación le da importancia al medio ambiente?

-Yo creo que sí. Estamos cerca de llegar a un punto de no retorno y eso me entristece, ya que no hay un planeta B. Debemos empezar a cambiar ya si queremos disfrutar en el futuro de todo lo que nos ofrece este maravilloso planeta.