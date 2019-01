Casi 5.000 perfiles seguía en Instagram el presunto pederasta recién encarcelado en Murcia Imagen de archivo de una investigación policial. / EFE «Me mandó una imagen de unas botas de fútbol y me pidió una foto de mis pies», cuenta un chico con el que el detenido se puso en contacto RICARDO FERNÁNDEZ Miércoles, 30 enero 2019, 03:16

«Hola». Con este simple saludo, un vecino de Murcia, que acaba de ser encarcelado como sospechoso de presuntos abusos sexuales a menores de edad, irrumpía en los foros de Instagram de cientos de escolares para tratar de ganarse su confianza. Lo cuenta un niño de once años de edad, propietario de una cuenta en esa red social, quien ayer describió a 'La Verdad' la manera en que ese hombre se dejó 'ver' por vez primera en su 'tablet'. «Yo le respondí lo mismo, 'hola', y entonces me mandó una imagen de unas botas de fútbol muy guapas, las Nike último modelo, y me dijo que tenía una tienda de material deportivo y que podía regalarme unas botas como esas. Que le dijera la talla, le mandara una fotografía de mis pies y que le dijera dónde vivía», explicó el chico.

Por fortuna, el crío, que pese a su corta edad destaca por su viveza y sagacidad, cortó de raíz cualquier posible intento de esa persona de continuar 'intimando'. «Le dije que yo no lo conocía de nada y que cuando yo supiera quién era él y tuviera una foto de su cara, entonces me lo pensaría. Y lo bloqueé en el móvil», sostuvo.

Un regalo como gancho

El método de aproximación se corresponde fielmente, con ligeras variaciones, con el que los investigadores de la Policía Nacional han constatado que utilizaba el supuesto pederasta para contactar con niños y niñas de entre 11 y 16 años de edad. En apariencia, utilizaba un perfil falso para intentar ganarse la confianza de los menores y, seguidamente, y con el gancho de hacerles algún regalo, trataba de mantener un contacto personal con sus víctimas.

Presuntamente, los agentes de la Jefatura Superior que ya andaban tras sus pasos habrían aprovechado un encuentro fijado por este hombre con una alumna de un colegio religioso de Murcia, la semana pasada, para proceder a su arresto. Al ser puesto a disposición del juzgado de guardia, el magistrado que se encontraba realizando esas funciones ordenó su ingreso preventivo en prisión como sospechoso de abusos sexuales sobre un número aún indeterminado de niños.

En los últimos días, los investigadores están desarrollando una actividad frenética para tratar de localizar a posibles víctimas, para lo cual están contactando con padres de alumnos de varios centros educativos que estaban en contacto, vía internet, con el arrestado. Esta circunstancia ha motivado que la alarma se haya propagado entre el colectivo de padres de algunos colegios e institutos de la capital. En el perfil utilizado por el sospechoso, que ayer aún se encontraba activo, 'La Verdad' ha podido constatar que estaba siguiendo a 4.698 perfiles, la inmensa mayoría de ellos de menores de edad, y que a su vez era seguido por 826 personas, también adolescentes de forma mayoritaria. Entre sus publicaciones se imponen imágenes de material deportivo, dibujos animados y, curiosamente, gran cantidad de figuras religiosas, como rostros de cristos y vírgenes.

Fuentes próximas a la investigación indicaron que el presunto pederasta habría tenido relación con actividades deportivas extraescolares y que incluso podría haber prestado algún tipo de servicio en clubes de fútbol aficionado. Una actividad que le habría facilitado enormemente los contactos con chicos de corta edad.

Este dato apunta a que el sospechoso estaría libre hasta este momento de cualquier antecedente policial o judicial referente a delitos sexuales, ya que en los últimos años la legislación se ha endurecido drásticamente y cualquier trabajo o actividad que se desarrolle con menores de edad requiere, inexcusablemente, de la presentación de un certificado oficial que pruebe que el historial delictivo está totalmente limpio en ese aspecto.