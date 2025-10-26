La Mancomunidad culmina la reparación del Canal de Cartagena y espera el restablecimiento total del agua potable Las pedanías pechequeras de Los Infiernos y San Cayetano ya cuentan con un suministro apto para el consumo; el Ayuntamiento de esta localidad estudia bonificar el recibo del agua

Tras la finalización de los trabajos realizados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) y los resultados favorables de las analíticas realizadas, las autoridades sanitarias autorizaron ayer la apertura del nuevo Canal de Cartagena aguas abajo del tramo dañado por la dana, de forma que los caudales discurren ya a lo largo de esta infraestructura.

Esta circunstancia supone, según fuentes del organismo, «la restitución de la normalidad operativa del sistema hidráulico de la Mancomunidad, pudiendo a partir de este momento hacer llegar al depósito de Tentegorra», uno de los principales nodos de reserva de su red hidráulica, caudales procedentes del Nuevo Canal –puesto en servicio en 1980–, que complementarán a los que hasta ahora solo podían hacerlo a través del antiguo, para así recuperar los niveles ordinarios de reserva de los depósitos que abastecen a esos municipios.

A medida que estos flujos comiencen a llegar a este punto, será posible comenzar a deshabilitar las medidas preventivas extraordinarias para la contención del consumo de agua establecidas por los ayuntamientos de Cartagena, La Unión y Torre Pacheco, que es la única de las tres que mantiene varias zonas del término municipal sin suministro de agua potable.

De hecho, desde el Ayuntamiento de esta última localidad se informaba este domingo de que «el agua ya es plenamente potable» en las pedanías de San Cayetano y Los Infiernos, mientras que en el resto se mantiene restringida a las labores de higiene. Por otra parte, el Consistorio pachequero ha querido mostrarse sensible a una «complicada» situación que se ha prolongado durante dos semanas.

Por ello, el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca, ha anunciado la aprobación en el pleno del próximo jueves de una moción conjunta de todos los grupos -PP, Partido Independiente (PI), Vox y PSOE- donde se estudie «la forma más adecuada y viable de bonificar los recibos del agua».

Para llevar a cabo esta iniciativa, el primer edil recordó que la gestión del servicio de agua está «concesionada» a Hidrogea, por lo que cualquier modificación del recibo, «tendrá que ser acordada» con la compañía. Lo que es seguro, subrayó, es que se, aún no se sabe si en solitario o conjuntamente con el resto de municipios afectados, va a pedir «un resarcimiento económico» a la Mancomunidad de Canales del Taibilla por los «daños y perjuicios causados en su globalidad, que habrá que evaluar con el máximo rigor». Sólo el alquiler por hora de un camión cisterna para el reparto del agua potable «cuesta entre 50 y 60 euros», indicaron otras fuentes municipales.

No es la primera vez que en los últimos diez años la mayoría de los núcleos urbanos y rurales que ocupan los 189 kilómetros cuadrados de Torre Pacheco se ven afectados por problemas con el agua potable tras un episodio de lluvias intensas. Pero la dana Alice está siendo la más perjudicial, por la prolongada duración de sus efectos.

La calificación de no apta para beber y cocinar afecta a unos 19.000 habitantes de las zonas centro y norte del municipio, principalmente Dolores de Pacheco, Roldán, Balsicas y El Jimenado. Mientras tanto, el agua potable es abastecida por el ayuntamiento mediante cubas, que los propios vecinos van a recoger con botellas y garrafas en determinados puntos. Además, los perjuicios no solo son en el ámbito doméstico, sino también en el sector empresarial y de autónomos.

Exigencia de obras «atrasadas»

El otro punto de la moción conjunta que se va a aprobar se refiere a las obras «para acabar con las inundaciones», que dependen de la Comunidad Autónoma y el Gobierno Central, «y que estando comprometidas, llevan años de retraso», aseguró el portavoz del PI, Antonio León. El documento que sirve de base a la iniciativa «para exigir su ejecución», ha sido elaborado por el propio Partido Independiente.

En el informe se dice que una infraestructura «modernizada» de distribución del agua potable, «anillada e interconectada con las distintas conducciones» habría podido compensar la pérdida de funcionamiento de algunas de ellas. Son, según el dosier, «instalaciones construidas hace muchos años sin seguridad ante la posible entrada de elementos extraños a la red».

Sobre las escorrentías que llegan a los núcleos de población, el PI afirma que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en su «labor de policía y control», debería revisar la acción urbanística, la actividad agrícola, las obras públicas y la impermeabilización de terrenos, «que alteran los cursos naturales del agua proveniente de lluvia y generan tremendos daños en campo y ciudad». En concreto, menciona el deslinde de una de las ramblas que habitualmente se desborda, La Maraña, que avanza «muy lentamente», y sobre cuyo cauce hasta su desembocadura en Los Alcázares, «sería necesario construir varios puentes».

En cuanto al proyecto de la Confederación de 'Corredor Verde Oeste', que evitaría, una vez concluido previsiblemente en 2027, la entrada de aguas en la zona sur de Torre Pacheco, «interceptando todos los cursos hidráulicos antes de que lleguen al núcleo urbano, con su derivación hacia las ramblas de La Señora y El Albujón», se desarrolla con «cierta demora y sería necesario darle celeridad».

Además, el informe reivindica a la Consejería de Fomento «una mayor limpieza de cunetas y pasos de agua en carreteras, la ejecución de puentes sobre los cauces de aguas pluviales, así como la urgente tramitación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor». A la Consejería de Agua, y Agricultura, exige «ejercer su autoridad sobre los canales de drenaje desaparecidos, puentes anulados y grandes extensiones de tierra orográficamente alteradas, para que devuelvan a esas zonas a su situación anterior». Y también exhorta a la Consejería de Medio Ambiente «el deslinde urgente y la protección de las cinco vías pecuarias que transcurren por el término municipal de Torre Pacheco«.