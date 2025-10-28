La Mancomunidad da por concluida la incidencia provocada por la dana al llegar los caudales del Nuevo Canal de Cartagena hasta los depósitos de Tentegorra El abastecimiento de agua potable se presta ya con total normalidad, pudiéndose desactivar las medidas extraordinarias de contención al consumo solicitadas a Cartagena, La Unión y Torre Pacheco

LA VERDAD Martes, 28 de octubre 2025, 08:39

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) dio este martes por concluidas todas las actuaciones necesarias para restituir la normalidad en su canal de abastecimiento afectado por el paso de la dana 'Alice' tras alcanzar los caudales transportados por el Nuevo Canal de Cartagena los depósitos de Tentegorra.

De esta forma, una vez restituida toda la operatividad del canal, el agua discurre ya con total normalidad desde el inicio del Nuevo Canal de Cartagena en la ETAP de La Pedrera, en la provincia de Alicante, hasta el punto final de la infraestructura, situado en los depósitos de Tentegorra, en Cartagena, por lo que pueden desactivarse las medidas extraordinarias de contención al consumo solicitadas a los municipios de Torre Pacheco, La Unión y Cartagena, que recuperan la normalidad en la entrada de caudales a sus depósitos de regulación y reserva que se había visto alterada por la falta de aportaciones a través del canal afectado por las infiltraciones de agua con barro tras el paso del temporal por la zona del Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena.

Las actuaciones ejecutadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para poder dar por concluido el grave episodio provocado por la dana han incluido la limpieza y desinfección de los 20 kilómetros de canal que resultaron afectados por las infiltraciones del agua de escorrentía, así como la limpieza intensiva y desinfección también de depósitos como los de El Mirador, Roldán y Balsicas y de otros puntos de la infraestructura como las diferentes almenaras situadas a lo largo de todo el tramo afectado por la incidencia.

Agua apta para consumo en todos los municipios

El fin del episodio llega también tras haber declarado este lunes las autoridades sanitarias la aptitud para consumo humano del agua servida por la MCT a las pedanías y caseríos de Torre Pacheco que todavía mantenían restricciones al consumo como consecuencia de los daños provocados en el Nuevo Canal de Cartagena tras el paso de la dana 'Alice', poniéndose así fin a la incidencia en el abastecimiento en todos los municipios afectados tras dos semanas de intenso trabajo por parte del organismo.

Previamente, los trabajos intensivos llevados a cabo por la MCT ya habían permitido que la normalidad se restituyera de forma progresiva a lo largo de otros tramos del canal al declararse la aptitud para consumo humano en la totalidad de los términos municipales de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, así como también en las tomas de Avileses y Baños y Mendigo (en el municipio de Murcia) y en la de San Cayetano (Torre Pacheco).

Desde que se declarara la incidencia provocada por el temporal el pasado día 11 de octubre, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla vino desplegando equipos de trabajo con turnos intensivos con el fin de minimizar las afecciones provocadas a la población.