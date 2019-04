Unas 'mamis' con las que no caminar de la mano Registro en un piso de alterne. Arriba, un policía precinta un disco duro para su análisis. Segunda, otro agente analiza el contenido de un teléfono móvil. Tercero, detalle de una de las camas del piso. Abajo, registran un mueble de la vivienda. / CNP Un juez procesa a cuatro presuntas proxenetas y a diez clientes de la mayor red de explotación sexual de chicas menores de edad, que eran captadas en un colegio de Murcia y en discotecas latinas y ofrecidas a través de WhatsApp RICARDO FERNÁNDEZ Domingo, 7 abril 2019, 07:51

«No te va a pasar nada. A ellos solo les gusta besar, tocar... Y te van a respetar. Siempre van muy limpios y aseados». Las 'mamis' estaban bien curtidas en el arte de la convicción. Y eran, sobre todo, terriblemente insistentes. De forma que no resultaba fácil darles un no por respuesta. Sus ofertas, además, no dejaban de resultar tentadoras para unas crías, en ocasiones poco más que unas niñas, a las que cegaba la promesa de un dinero rápido. «Tengo hombres a quienes les gustan las chicas muy jóvenes, de entre catorce y quince años. Te puedes forrar de dinero, y si te portas bien con ellos, todavía puedes sacar más dinero extra. Medio hora de servicio son 50 euros, y una hora, 100. Pero los clientes tienen mucho dinero y les puedes sacar mucho más».

Con mensajes como estos, cuatro presuntas proxenetas, contando con la ayuda de un grupo de colaboradores, lograron montar en Murcia la que se considera una de las mayores tramas -posiblemente, la más activa- de prostitución infantil desmanteladas en España en las últimas décadas. La red, golpeada a finales del año 2014 por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional, estaba acusada de haber ofertado los servicios sexuales de hasta 400 mujeres, entre las que se contaban presuntamente doce chicas menores de edad que habían sido captadas con la ayuda de amigas que ya se prostituían, en discotecas de ambiente latino e incluso entre las alumnas de un colegio religioso del municipio de Murcia.

Esta intervención policial, tan relevante que incluso motivó que el entonces director general de la Policía, Ignacio Cossidó, se desplazara a la Región para presentar los resultado, fue bautizada como 'Operación Chic-Baúl' y dio origen a unas diligencias que ahora, cinco años después, han concluido con el procesamiento de cuatro 'mamis', dos supuestos 'taxistas' o 'transportistas' y diez clientes, entre los que figuran empresarios, abogados, un relevante constructor, un farmacéutico y hasta un guardia civil ya retirado. Todos ellos caminan ya de forma casi irremisible hacia el banquillo de los acusados, por presuntos delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores, que están penados hasta con siete años y medio de cárcel.

«A sabiendas de su edad»

El auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, concluye que la investigación ha permitido obtener indicios de delito suficientes para sostener, de cara a la celebración de una vista oral, que «durante el años 2014 los ahora imputados Yesenia Mercedes B.C., alias 'Yeny' (ecuatoriana); Nelly Paola C.P., alias 'Nely' (boliviana); Ruth Karina D.T. (boliviana), y la española Manuela P.P., alias 'La Francesa', junto con Jovanny D. y Martín D. (esposo y hermano de Ruth Karina, respectivamente), puestos de común acuerdo, actuando con ánimo de lucro y a sabiendas de la minoría de edad de algunas chicas de las que se valían en su 'negocio', procedieron a crear una red de prestación de servicios de índole sexual».

Con ese fin, insiste el magistrado, se dedicaron previamente «a captar a chicas, algunas de ellas menores de 18 años, en las puertas de discotecas a la que acudían menores e incluso de colegios, algunas de ellas provenientes de familias desestructuradas y otras en situación de necesidad y de vulnerabilidad, lo cual les era conocido, a las que planteaban la posibilidad de prestar servicios sexuales a hombres, ganándose así un dinero para sus gastos personales y caprichos, según les manifestaban, y quedándose aquéllos con una comisión devengada del precio final cobrado al cliente».

Mientras el papel de Manuela 'La Francesa' habría consistido en colaborar en la captación de chicas, rastreando en las demandas de trabajo que se colgaban en internet, las otras tres presuntas 'mamis', 'Yeny', 'Nely' y Karina, instaban presuntamente a las menores ya convencidas a mandarles fotos «posando en actitud sensual y provocativa», que seguidamente eran enviadas a los clientes habituales para animarles a contratar unos servicios que iban desde masajes y tocamientos a relaciones sexuales con penetración, además de felaciones. Estos contactos sexuales, cuyo precio oscilaba entre los 50 y los 200 euros, solían producirse en un piso de la avenida Ciudad de Almería de Murcia -propiedad de 'Yeny'-, en un local de masajes y en un dúplex de Zarandona, unos domicilios hasta los que eran conducidas las chicas por los dos colaboradores de la red.

«Una morenita de 16 años»

El grueso de las acusaciones se ciernen sobre las tres 'mamis' o 'madames', quienes supuestamente compartían a las niñas a la hora de ofertar sus servicios carnales. Y aunque todas ellas han negado que fueran conscientes de la minoría de edad de sus pupilas, las diligencias judiciales ofrecen un gran cúmulo de datos que apuntan en sentido contrario. Por un lado están los mensajes de 'WhatsApp' que se han podido rescatar mediante el volcado de información de los teléfonos móviles decomisados, en los que se pueden leer cosas como «tengo una morenita de 16 años para usted», que es el ofrecimiento que 'Yeny' realizó presuntamente a uno de los clientes el 17 de octubre de 2014. O la conversación, también a través de esa aplicación móvil, que mantuvo con otro varón, a quien identificó como 'Cliente Hotel', y a quien le recomendó una chica «de 17 años», con su fotografía correspondiente.

También en el móvil de Karina aparecieron 'conversaciones' de WhatsApp con clientes habituales, a los que les mandaba fotografías de las chicas con alusiones concretas a su edad: «Esta es I., de 16 años». «También hay esta otra, de 15 años».

Pero posiblemente lo más relevante sean las declaraciones de las propias menores de edad, pues la gran mayoría de ellas reconocieron ante el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, que las citadas 'mamis' les insistían para que se prostituyeran. Así, una chica a la que llamaremos X. señaló que mantuvo contactos sexuales con hombres mayores en dos ocasiones, «con un tal Juan y con un tal Pepe, por 50 y 20 euros, pero solo fueron tocamientos». Y aseguró que lo hizo a instancias de Karina y que esta conocía que tenía 15 años de edad.

Algo muy similar a lo que señaló Y., quien dijo haberse acostado con hombres en cinco o seis ocasiones a cambio de dinero, y manifestó que «Karina sabía que era menor de edad y se quedaba con una parte del dinero». A su vez, W., de solo 15 años, explicó que se quedó a dormir una vez en casa de Karina, con motivo de una barbacoa a la que había acudido con su madre, y que al despertar la dueña de la casa dijo que ese señor que estaba junto a ella, pidiéndole que lo dejara abrazarla y tocarla, le daría dinero si accedía.

Por su parte, otra chica de 17 años, Z., señaló a 'Yeny' como la mujer que la inducía a prostituirse, a conciencia de su condición de menor de edad, con lo que acabó teniendo dos relaciones sexuales con hombres.

Las doce adolescentes que fueron identificadas en estas diligencias como víctimas de la presunta red de prostitución tenían -en el momento de ocurrir los hechos- 17 años, siete de ellas; 15 años, otras cuatro chicas, e incluso 14 años una de ellas.

A modo de resumen, el magistrado instructor reseña en su auto que hay indicios suficientes de criminalidad contra los seis presuntos proxenetas y colaboradores y los diez clientes identificados, como presuntos autores de un delito relativo a la prostitución con menores de edad, que prestaban «servicios sexuales consistentes en masajes eróticos que daban o se dejaban dar por los clientes, y relaciones sexuales completas con penetración y felaciones». Unos cargos de los que deberán responder ante un tribunal en el plazo de unos meses.