«Mamá, el profe me toca donde no debe» Dos alumnas, a la entrada de un colegio en el primer día de curso. / AFP La investigación judicial por presuntos abusos sexuales a cuatro alumnas por parte de un docente de un colegio de Yecla permite sacar a la luz otros cuatro casos, cometidos hace más de una década RICARDO FERNÁNDEZ Domingo, 7 julio 2019, 07:59

«Señorita, ¿le daría pena que me cambiara de colegio?». La respuesta fue la que cualquiera habría previsto. «Pues claro. ¿Por qué me preguntas eso?», le confirmó a la pequeña. «Es que mis padres me han dicho que seguramente me van a cambiar, porque tengo problemas, y a M. también la van a cambiar, y a lo mejor a V. también». Una sombra comenzó a formarse en la mente de la maestra, que se preguntó si la niña estaba tratando de decirle algo y no acababa de saber cómo hacerlo. «Pues si os cambiáis las tres será por un problema gordo, ¿no?», se arriesgó así a lanzar un cebo al agua. «No te lo puedo decir delante de los otros niños. Y es que me da vergüenza. Además, mis padres me han dicho que no te lo dijera, porque como los maestros sois tan amigos de F., pues lo vais a defender». La inquietud, inexorable, comenzó a apoderarse del ánimo de la docente. Pero ya no había marcha atrás. «Pues si no me lo cuentas no voy a poder ayudarte». Y aunque dispuso el ánimo para recibir el sopapo, pues este se anunciaba ya con la misma certeza que el relámpago anuncia al trueno, jamás imaginó que el golpe pudiera llegar a resultarle tan demoledor. «Es que F. me toca. Me toca el culo y me está empezando a tocar las partes interiores. Y a M. y a V. también las toca».

Con esa confesión, que tuvo lugar en la mañana del miércoles 17 de octubre pasado, a la hora del recreo, salían a la luz unos presuntos abusos sexuales cometidos sobre varias alumnas de un colegio público de Yecla. Un sórdido asunto que, a lo largo de los últimos meses, ha conmocionado a la comunidad educativa de esa localidad y que ha dado origen a unas diligencias judiciales que, a día de hoy, recogen numerosos indicios de presuntos abusos carnales sobre ocho víctimas, que en algunos casos se remontarían a catorce años atrás.

Al margen de las acusaciones que están bajo investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Yecla, y que ya de por sí son sobradamente graves, las diligencias sobre este asunto arrojan densas dudas sobre la actuación del equipo directivo del centro escolar, que eludió poner los hechos en conocimiento de las autoridades y zanjó el asunto con la conclusión de que se trataba de «un malentendido». Y también de la propia Consejería de Educación, que ha permitido que a lo largo de ocho meses el docente, que da clases de educación física, haya seguido en su puesto hasta el reciente final de curso, lo que obligó a dos de las niñas afectadas a cambiar de colegio «por la doble victimización que estaban sufriendo», tal y como denuncian los investigadores de la Policía Nacional en uno de sus atestados.

«Todo lo que dice es verdad»

Aquel 17 de octubre, tras la impactante confesión, la docente corrió a buscar a la tutora de la niña. «Tengo que contarte una cosa grave. Nos vemos al acabar las clases», le dijo. Y retornó al recreo para continuar la labor de vigilancia de los alumnos que esa jornada le tocaba realizar. Fue entonces cuando volvió a abordarla la pequeña, que regresaba acompañada de dos compañeras de clase. «Lo que te ha contado ella es cierto», le espetó una de las recién llegadas. «El lunes fuimos a bajar una canasta en el pabellón y nos tocó el culo». La profesora, abrumada por las revelaciones, les advirtió de que lo que estaban diciendo eran «cosas muy serias» y de que tenían que estar muy seguras. Pero las niñas insistieron: «Todo esto es verdad. Ya nos pasaba en años anteriores, pero este año lo hemos hablado y ahora le damos más importancia».

Cuando se dio la noticia en la prensa, algunas antiguas víctimas comenzaron a dejar comentarios en las webs de los periódicos

Cuando la maestra relató poco después lo ocurrido a la tutora de las niñas, ambas decidieron poner los hechos inmediatamente en conocimiento de la dirección del centro. Acudieron a ver al jefe de estudios, cuya primera reacción fue señalar que «F. no ha podido hacer eso; estoy seguro de que no lo ha hecho», y a la secretaria, quien, pese a que parecía no querer restarle gravedad a los hechos, manifestó que «estas niñas es que son muy fantasiosas».

La dirección del centro eludió informar a la Consejería o a la Policía y, pese al testimonio de cuatro alumnas, zanjó que era «un malentendido»

El jefe de estudios y la secretaria llamaron a los padres de las tres alumnas y celebraron una reunión junto a ellos y al profesor señalado por los presuntos abusos, quien vino a alegar que las niñas podían haber malinterpretado algún abrazo o muestra de cariño. En un momento dado incluso rompió a llorar. «Es que no tengo necesidad de hacer eso», señaló en un momento dado.

El encuentro se levantó con la conclusión tácita de que «todo había sido un malentendido». De forma que ni se activó protocolo alguno, ni se alertó a la Consejería, ni se abrió investigación formal alguna. Nada se hizo, salvo confiar en que el tiempo y el olvido hicieran su trabajo. Hasta que los padres de una de las niñas se presentaron en comisaría para denunciar los hechos.

La niña se acercó a su maestra y le dijo: «F. me toca. Me toca el culo y ahora me está empezando a tocar mis partes interiores»

Las declaraciones de las propias afectadas en sede policial permitieron centrar las gestiones, en un primer momento, en cuatro aparentes víctimas de los abusos, cuyas manifestaciones destacaron por su consistencia y coherencia y por los detalles que aportaban sobre el escenario y las circunstancias concretas en que se habrían producido los tocamientos. La inspección efectuada por los investigadores, centrada en el pabellón deportivo y en un almacén adyacente, permitió corroborar la fidelidad de las descripciones efectuadas por las menores de edad, todas ellas alumnas de quinto de Primaria y con edades situadas entre los diez y los once años.

En el pabellón deportivo

Aunque con ligeras variaciones, los relatos venían a coincidir en que los abusos habrían comenzado dos años antes y que el profesor, aprovechando las clases de educación física, dejaba que la clase hiciera «juegos libres» mientras él aprovechaba para llevarse a las niñas al almacén del material. Entonces las sentaba sobre una especie de caballete, o sobre sus rodillas y, respondiendo a las propias descripciones ofrecidas por las niñas, esto es lo que ocurría: «Me tocaba el culo y las partes íntimas de manera muy disimulada». «Me tocaba el culo de forma continua y por toda su parte, pero a mis amigas es peor, porque las toca por delante». «Vi cómo el profesor les tocaba a mis amigas las partes íntimas de delante». «Me dijo que me subiera encima de él y comenzó a tocarme donde no debe». «Cuando estaba encima de él me tocó atrás y delante, mis partes íntimas, de forma despacio». «A mí solo una vez, pero a mis amigas muchas veces».

Los padres de una de las menores aportaron un vídeo, grabado a su hija, en la que -por consejo de una psicóloga- esta utilizaba unos muñecos para explicar exactamente qué le hacía su profesor. «Tiriri, tiriri, este es F. Yo le doy un abracito y... eh... eh». «¿Y F. qué hace?», le pide la madre. «Yo le doy un abracito y él hace así».

En un momento dado, la chiquilla coge el muñeco que representa a una ratona -sería ella- y hace lo mismo con el que hace las veces de su profesor, y pone una mano de este entre las piernas del primer peluche. La madre le insiste: «¿Seguro que no es aquí?», situando la mano en la barriga de la ratona. «No, más abajo. Ahí». En la zona genital.

Los profesores también son llamados a comparecer en comisaría. Salvo el jefe de estudios, quien reconoce ser amigo del sospechoso e insiste en que «creo que se malinterpretaron actitudes de cariño entre profesor y alumna», otras tres docentes reconocen que, cuando menos, tienen dudas sobre lo ocurrido. «Estoy muy perdida; creo que no ha pasado, pero no pondría la mano por nadie», dice una. Otra afirma que «me cuesta mucho creer que F. haya hecho eso». La tercera señala que «no lo sé, no me fío. No sabría decir que sí o que no».

Alguna de ellas relata haber visto cómo alguna niña se sentaba en las rodillas del profesor, aunque señala que le parece «normal, porque también lo han hecho conmigo».

En el interrogatorio, los policías se permiten, veladamente, darles un tirón de orejas a todos ellos. «¿Las manifestaciones de cuatro menores no le parece suficiente sospecha de que puede estar produciéndose un hecho de tal gravedad? ¿No comunicó a la Consejería o a la Inspección estos hechos? ¿No tiene conocimiento de que, ante un posible delito, su obligación es comunicarlo a las autoridades?». Los interpelados salen del brete como pueden. «Debería haberlo hecho», admite alguno.

En el atestado remitido al juzgado, los investigadores indican que, «analizadas todas las declaraciones de las menores, y a pesar de la corta edad de las mismas, se aprecia concordancia tanto en el 'modus operandi' descrito, por parte del profesor del centro, como en el tiempo de ejecución de los hechos: dos años». Igualmente destacan que «todas ellas afirman que el docente aprovecha la situación de superioridad que ostenta, y lo cercanas que son las menores, para subirlas encima mientras está sentado, y de una forma disimulada realizar tocamientos externos en sus partes genitales».

Resaltan que no tienen contradicciones entre ellas, con lo que es difícil imaginar que se hayan puesto de acuerdo para inventarse el relato, y se les otorga por ello «veracidad». También una psicóloga designada por el juzgado, que explora a las niñas, concluye que los testimonios son creíbles y coherentes.

Rechaza prestar declaración

Unos días después, el sospechoso es detenido, pero se acoge a su derecho a no declarar. El instructor lo deja en libertad con cargos, a la espera de que siga avanzando la investigación.

Cuando el asunto trasciende a los medios de comunicación y se publica una breve noticia, que simplemente deja constancia de que se está investigando a un docente yeclano por presuntos abusos sexuales a alumnas, algunas mujeres comienzan a dejar comentarios en esa información para advertir de que conocen a otras afectadas. La Policía se pone en contacto con esas lectoras y surge una nueva y reveladora sorpresa: otras cuatro mujeres, algunas ya bien entradas en la veintena, admiten haber sufrido tocamientos por parte del mismo profesor cuando cursaban estudios de Primaria en ese mismo colegio.

Lo más llamativo, y lo más valioso también desde el punto de vista de los investigadores, es que todas ellas -salvo una, que sufrió los presuntos abusos en circunstancias diferentes- describen de forma casi exacta los mismos hechos que las niñas. Y ello a pesar de que algunos de esos sucesos se habrían producido hasta tres lustros antes, cuando no eran, también, más que unas crías, y a que ninguna conoce a las actuales afectadas ni tenía conocimiento de lo que habían declarado.

En apariencia, también a ellas este docente las sentaba en sus rodillas y las sometía a tocamientos. Una de las víctimas desvela que, siendo niña, se acercó al buzón de sugerencias del colegio junto con otra compañera y dejaron caer un papel que decía: «Que F. nos deje de tocar el culo». Nadie, a la vista está, le dio la menor importancia al grito de socorro.

En estas circunstancias, el juzgado ha dictado recientemente una orden de alejamiento contra este profesor, lo que en apariencia obligará a la Consejería a adoptar alguna medida para evitar que pueda entrar en contacto con las dos alumnas que siguen en el centro.

El sospechoso, por su parte, que venía contando hasta el momento con la asistencia legal de un letrado de Albacete, acaba de presentar en el juzgado un escrito en el que deja constancia de que le va a encomendar su defensa al penalista murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz.