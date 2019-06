El malestar y el bochorno se instalan entre los funcionarios de la Justicia de la Región RICARDO FERNÁNDEZ Sábado, 8 junio 2019, 02:02

Los funcionarios de la Administración de Justicia en la Región, especialmente los jueces y fiscales, no tenían ayer el cuerpo para bromas. Quien más, quien menos, reconocía sentirse «abochornado», «avergonzado», «estupefacto» o «indignado», por citar solo algunas de las reacciones menos airadas que podían escucharse entre las paredes acristaladas de la Ciudad de la Justicia en Murcia.

La noticia de que la Audiencia Provincial había cercenado la investigación de una de las mayores causas de supuesta corrupción de la Región -si no la más relevante- por haberse superado el plazo máximo previsto antes de que se hubiera prorrogado el periodo de instrucción, sentó como una auténtica bofetada entre los profesionales de la Justicia. «Me están llamado y mandando mensajes algunos amigos, que me preguntan cómo es posible que puedan ocurrir estas cosas, que se pueda pasar un plazo en un asunto de esta trascendencia. Y, sinceramente, no sé qué contestarles», admitía un magistrado, que sin embargo, como muchos de sus compañeros, no podía evitar solidarizarse con la magistrada María del Mar Azuar y hasta buscar una explicación a ese aparente fallo.

«La Audiencia había mantenido el criterio de que, aunque el juez resolviera fuera de plazo sobre la complejidad de una causa, ello no invalidaba la decisión. Y ahora, atendiendo a lo que ha dicho el Supremo, han cambiado drásticamente de postura y han dejado con el culo al aire a los jueces que creían estar cubiertos por la anterior doctrina», explicaba muy graficamente otro magistrado.

Una posición que no le impedía admitir que, «de cualquier modo, lo cierto es que si se hubiera tomado la decisión en el plazo previsto, todo esto se habría evitado».

La indignación resultaba mucho más patente en los despachos de la Fiscalía Superior, lo cual quedaba bien resumido en la frase de un fiscal al encontrarse con el periodista: «¡Menuda movida hay!».

El máximo representante de esta institución, José Luis Díaz Manzanera, se limitaba a mostrar su «comprensión» con quienes se sienten descorazonados por el hecho de que investigaciones de esa relevancia tengan este fin. Y garantizaba que desde la Fiscalía se van a hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de revertir estas situaciones.