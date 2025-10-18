Así son las mafias del sur de Italia que se expanden por el mundo: terror, extorsión local y líderes sanguinarios Las organizaciones, que nacieron hace más de 150 años con el nuevo Estado italiano, utilizan los métodos criminales más avanzados

La trayectoria de Giuseppe Nirta sintetiza la evolución y expansión de la mafia italiana. Nació San Luca, la cuna de la 'Ndrangheta', una pequeña y pobre localidad en las faldas del Aspromonte, el macizo montañoso plagado de grutas, cuevas y búnkeres que utilizaban los criminales calabreses para perderse en sus habituales secuestros. Nirta se mudó luego a la base que estableció su familia criminal en el Valle de Aosta, la rica región de los Alpes Italianos, en el extremo geográfico, cultural y económico de Italia, hasta donde extiende sus tentáculos la mafia. Y acabó a orillas del Mediterráneo español, el rincón donde también encuentran refugio desde hace décadas los miembros de familias de la Costa Nostra y la Camorra.

Desde el sur de Italia, la 'Ndrangheta de Calabria se expandió hasta convertirse en la mafia más fuerte del mundo, por delante de la Cosa Nostra (Sicilia), la Camorra (Nápoles y alrededores) y la Sacra Corona Unita (Puglia). Todas son organizaciones internacionales y entre ellas hay diferencias de organización, códigos y normas, pero comparten muchos rasgos.

Como explicaba John Dickie, uno de los grandes historiadores de la mafia, todas funcionan como un estado paralelo y buscan acumular poder y dinero, matando si es necesario para ello. Se dividen en grupos que se reparten el territorio, donde aplican el temor. El instrumento clásico para ello es el 'pizzo', el impuesto mafioso que imponen a los comerciantes para extorsionarles.

Sociedades secretas y masónicas

Además, son sociedades secretas que celebran ritos de afiliación misteriosos, con tintes masónicos y sagrados. Una grabación policial de 2014 reveló en qué consistía este bautismo criminal en una familia de la 'Ndrangheta. El vídeo mostraba a un grupo de mafiosos colocados en círculo para recibir a un nuevo miembro, que escuchaba las normas y juraba la 'omertà' (ley del silencio) bajo el castigo de aplicarse su propia muerte si traicionaba a sus compañeros.

«Debéis ser vosotros quienes sepáis si habéis cometido un error y qué camino elegir. Tenéis que reservar siempre una bala en la pistola, o una pastilla de cianuro, o si no os arrojáis por una montaña», decía el capo. Otro de los rituales mafiosos más conocidos consiste en pinchar un dedo para derramar unas gotas de sangre sobre la estampa de un santo o una virgen.

Diferencias entre mafias

La grabación de la 'Ndrangheta tuvo mucha repercusión porque la mafia calabresa es la más opaca, ya que está formada casi exclusivamente por familiares. Es decir, los vínculos de sangre son muy fuertes, lo que limita los arrepentidos, figura clave para arrojar luz sobre estas organizaciones.

Tampoco tiene líderes carismáticos y mediáticos, a diferencia de la Camorra y la Cosa Nostra, que en sus años más terroríficos estuvo comandada por un jefe indiscutible, el 'capo dei capi', como fueron Bernardo Provenzano y Totò Riina, que protagonizaron los años más sanguinarios de la mafia siciliana. Eran los corleoneses, que se rebelaron con la aristocracia de Palermo con una masacre. Riina llegó a ordenar la muerte de todos los familiares de arrepentidos hasta el vigésimo grado de parentesco. Su ambición desmedida fue también su final, que llegó tras desencadenar en los 90 una guerra terrorista contra el Estado italiano.

Fue la mayor muestra de poder de la mafia, menospreciada durante décadas en las que se les trataba como pobres analfabetos. En cambio, siempre ha ido un paso por delante para utilizar los más sofisticados métodos de tráfico de drogas o lavado de dinero, como muestra su grado de influencia por todo el mundo.

La expansión

De hecho, aunque las películas y la literatura han globalizado su uso a grupos criminales de todo el mundo, mafia es una palabra siciliana que nació hace más de 150 años, cuando las organizaciones criminales empezaron a penetrar en las instituciones. Sus orígenes se remontan al recién nacido Estado italiano, que dejó muchas lagunas que aprovechar en el sur de Italia.

Sin embargo, hace décadas que penetraron también en el próspero norte del país, donde se han disuelto ayuntamientos por asociación mafiosa y han captado a políticos y todo tipo de autoridades. También se crearon estructuras propias. La más potente fue la del Véneto, la Mala del Brenta, que implantó el terror en los años 90, cuando se vino abajo. Fue justo cuando Giuliano Velo se marchó a España, donde encontró la comodidad.

Además, las leyes y los regímenes penitenciarios no son tan severos como en Italia, que lleva muchas décadas de ventaja, aunque gracias al empeño de pequeños héroes (jueces, fiscales, periodistas o sacerdotes) que se rebelaron contra esta lacra y lucharon para concienciar a la sociedad. En España, en cambio, hay menos ruido y una sensación de que la mafia no está presente. Eso sí, como recuerda en sus libros el periodista Iñigo Domínguez, que fue corresponsal de Vocento en Roma durante 15 años: «Uno de los mayores logros de la mafia es inocular la idea de que no existe».

