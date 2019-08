Abandonan a una bebé en un portal de Torre Pacheco: «La madre debía de estar desesperada» Ángeles muestra a la bebé que dejaron en la puerta de su casa. / LV Una vecina encuentra a una recién nacida que fue abandonada en una bolsa en la entrada de su domicilio SÓCRATES SÁNCHEZ / S. S. TORRE PACHECO Miércoles, 7 agosto 2019, 02:32

«¡Hoy no quiero disgustos, que estoy recién parida!». Con ese sentido del humor, Ángeles Martínez, una vecina de la calle Alfonso Cerdán de Torre Pacheco, recibía ayer a los periodistas y vecinos que acudían hasta su domicilio para que les narrara la gran noticia del día, y quizás del mes y hasta del año. Que no era otra que el hecho de haber encontrado a una bebé recién nacida en el portal de su casa, cuando retornaba de realizar unas compras en la pescadería hacia la una y media de la tarde.

«He visto una bolsa grande de Mercadona en el suelo y he pensado que me la habría dejado alguna vecina, porque a veces me traen verduras de sus huertos. Cuando la he abierto me he llevado un susto, porque he visto que había un bebé recién nacido», comentaba horas después a 'La Verdad' Ángeles Martínez, quien explicaba que la niña «estaba muy sucia, como si solo tuviera unas horas de vida, porque tenía sangre en la cabeza y estaba manchada».

Seguidamente expresaba su alivio por haberla encontrado solo unos minutos después de que la madre la hubiera dejado en el portal, «porque estaba envuelta en mantas y, con el calor que hace, le podría haber pasado algo grave en poco tiempo».

«Hoy es mi cumpleaños... ¡y vaya un regalo me han hecho!», bromeaba ayer Ángeles Martínez

La reacción de Ángeles fue llamar a su hermana para que se acercara hasta la casa lo más rápido que pudiera, «aunque le advertí de que no era porque hubiera ocurrido nada malo», y seguidamente alertaron a los servicios de emergencias, que enviaron una ambulancia hasta el domicilio. La pequeña fue trasladada hasta el cercano Hospital Los Arcos del Mar Menor, donde fue sometida a un chequeo médico que confirmó que se encuentra en buenas condiciones de salud.

Ángeles Martínez muestra en su móvil una fotografía de la bebé, junto a su amiga Isabel Guillén. / J. Carrión / AGM

Una vez superada la sorpresa inicial, Ángeles bromeaba recordando que ayer, precisamente, era su cumpleaños y afirmaba: «¡Vaya un regalo que me han hecho!». La mujer aclaraba que les hubiera gustado quedarse con la pequeña y que incluso su hijo, que tiene ya tres hijos, le había dicho: «Mamá, quédatela y yo me encargo de cuidarla». Sin embargo, entendía que estos asuntos no funcionan de esa manera y que los técnicos de la Consejería de Familia serán quienes la entreguen a una familia de acogida con las que suelen colaborar.

Eso sí, confirmaba que tiene previsto acercarse hoy hasta el hospital para ver a la bebé y darle un achuchón.

A la hora de analizar las razones por las que la madre se ha deshecho de la niña, Ángeles apuntaba a que «tendría que estar desesperada».

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este suceso y trata de identificar y encontrar a la madre, que podría ser acusada de un delito de abandono de un menor de edad.

El pasado mayo, una joven también abandonó a su bebé recién nacido en el portal de un edificio de San Javier y fue arrestada horas más tarde. En noviembre de 2017, otra mujer fue detenida en Alcantarilla tras dejar abandonado a su hijo de veinte meses en un supermercado.