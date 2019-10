«Mi madre y mis abuelos son mis héroes; dan para mucho» Alejandro Llamas. / ROBERTO CABANILLAS Alejandro Llamas es ilustrador y ganador del Creamurcia de cómic MARIELA FASOLI Lunes, 14 octubre 2019, 08:12

Pese a su juventud, Alejandro Llamas (Lorca, 1993) ya cuenta en su haber con algunos logros profesionales. Ha ilustrado dos libros y ganó el primer premio del certamen Creamurcia en la categoría cómic.

-¿Qué siente tras haber ganado el Creamurcia?

-Estaba con mi amiga Lorena cogido de la mano cuando dijeron mi nombre y no me lo podía creer; de hecho, me sigo sintiendo así. Me siento muy contento con este tipo de iniciativas, ya que dan luz a estas disciplinas en las que cuesta tanto hacerse un hueco.

-¿Cuál es su estilo?

-Lo veo muy sencillo, intento no complicar lo que hago con demasiados elementos.

-¿Qué desafíos afronta como ilustrador?

-Supongo que transmitir. Muchas veces dibujo sin buscar ningún fin, pero cuando tienes alguna idea que quieres mostrar, imagino que al final el mayor reto es enseñar lo que tienes en tu cabeza. A nivel de estilo, algunas veces tengo crisis, porque materializar algunas ideas en el estilo que tengo más asentado no funcionarían tan bien como en otro. Por eso, a veces trabajo de forma más realista y otras me voy por lo abocetado y más naíf, que es lo que más disfruto.

-¿Qué es lo más difícil de su trabajo?

-Estar a gusto con lo que acabas haciendo. Hay veces que por tiempo, o simplemente porque no estás en tu mejor momento, acabas haciendo cosas que sientes que no te representan. Y, por otro lado, la inestabilidad económica.

-¿El murciano es consumidor de cómics?

-Claro, en la Región siempre ha habido mucho público interesado, pero no lo suficiente. Hay mucha ignorancia sobre el tema y para muchos sigue siendo un entretenimiento de críos y vacío.

-¿Qué le parece 'El Tío Pencho'?

-Lo veo como una figura entrañable. Creo que, en parte, refleja el humor de los murcianos, riéndonos de nosotros mismos.

-¿Qué opina de lugares como 'Yakata', 'Nostromo' o '7 Héroes'?

-Cuando era adolescente me volvía loco con tiendas como 'Yakata'. 'Yakata' o '7 Héroes' han sido y son muy importantes para los que nos gusta el cómic; son espacios muy abiertos en los que hay gente genial y trabajando con muchas ganas por ofrecerte lo mejor y que, más allá de vender, hacen que sean lugares de encuentro donde hacer amigos y pasar un buen rato.

-¿Y de salones del manga como el 'Winter Freak'?

-Estoy muy a favor de todos estos eventos, son importantes para este mundo y para mí han sido fechas muy esperadas del año.

-¿Qué le parece el fenómeno del 'cosplay'?

-Hace años yo solía disfrazarme en estos eventos. Me parece muy divertido y creativo poder vestirte de personajes que te gusten.

-¿Qué opina del término 'friki' para referirse, en algunos casos, al consumidor de cómics?

-Me parece genial, la verdad. Nunca me ha parecido mal. Si ser 'friki' es que te pueda gustar mucho algo como el cómic, la música, etc., no es nada malo; al contrario, hace que las cosas vayan a más, que todo se mueva y crezcan las disciplinas.

-¿Marvel ha despertado la curiosidad del cómic en personas que no eran fans del género?

-Sí, al menos hacia sus propios universos; no sé si tanto para otros estilos de cómic. Pero todo suma, y es evidente que, sobre todo con el cine, se está consiguiendo que se tenga más presente el medio del que provienen esos personajes: el cómic.

-¿Un héroe/heroína de la vida real?

-Mi madre y abuelos, que dan para mucho.

-¿Cuál es su viñetista favorito?

-De pequeño las Clamp, y ahora la francesa Marion Fayolle.

-¿A qué época le gustaría viajar?

-Al Madrid de los 80.