La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los magistrados, durante los juicios por el 'caso Novo Carthago'. Javier Carrión / AGM

El macrojuicio del caso 'Novo Carthago' acaba y ya está listo para sentencia

Solo Alvarado hizo uso de su derecho a la última palabra para volver a reiterar la legalidad de su actuación

Alicia Negre

Alicia Negre

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:41

Comenta

Tras una quincena de sesiones, la Audiencia Provincial puso este miércoles punto y final al macrojuicio por el 'caso Novo Carthago', uno de los ... grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. Los siete acusados, entre los que se encuentran los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, aguardan ya una sentencia que, en todo caso y debido al retraso judicial, no les obligaría a pisar la prisión. La Fiscalía y la acusación popular han rebajado a un máximo de un año y tres meses de cárcel sus peticiones de condena ante la demora del procedimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  2. 2 Dos preguntas a elegir en el práctico, temario cerrado y papel autocopiable: así serán las nuevas oposiciones docentes
  3. 3 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  4. 4 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  8. 8

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  9. 9 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  10. 10 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El macrojuicio del caso 'Novo Carthago' acaba y ya está listo para sentencia

El macrojuicio del caso &#039;Novo Carthago&#039; acaba y ya está listo para sentencia