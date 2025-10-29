El macrojuicio del caso 'Novo Carthago' acaba y ya está listo para sentencia

Tras una quincena de sesiones, la Audiencia Provincial puso este miércoles punto y final al macrojuicio por el 'caso Novo Carthago', uno de los ... grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. Los siete acusados, entre los que se encuentran los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, aguardan ya una sentencia que, en todo caso y debido al retraso judicial, no les obligaría a pisar la prisión. La Fiscalía y la acusación popular han rebajado a un máximo de un año y tres meses de cárcel sus peticiones de condena ante la demora del procedimiento.

El fiscal entiende –en una decisión a la que se ha adherido también el letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación popular en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse)- que la atenuante de dilaciones indebidas que debe aplicarse a los acusados debe rebajar la posible pena que enfrentan en dos grados y no en uno, como inicialmente solicitaban. De esta manera, Cerdá, que afrontaba tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, encara ahora un máximo de un año de prisión y nueve meses de inhabilitación. Las acusaciones han pasado de pedir penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público a Bascuñana por presunta prevaricación a una pena de tres años de inhabilitación.

'Novo Carthago' sentó además en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional que también han visto aligerada la espada de Damocles que pesaba sobre ella: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden ahora un año de cárcel y tres meses de cárcel -frente a la pena de tres años y ocho meses de prisión que encaraba-; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación de tres años y que podrían privarlos de su condición de funcionarios.

Los procesados no hicieron uso del derecho a la última palabra, salvo el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que agradeció el trato al tribunal y defendió nuevamente la legalidad de su actuación.