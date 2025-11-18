Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia» La pedanía murciana vive con estupor la muerte de su vecina tras sufrir un robo la pasada semana: «El hueco de una persona buena es difícil de llenar»

Lázaro Giménez Martes, 18 de noviembre 2025, 00:35 Comenta Compartir

Hoy, Puente Tocinos despedirá a Carmen Hidalgo, la vecina fallecida el pasado sábado tras permanecer ingresada como consecuencia de las heridas que sufrió al ser atracada. Volvía de su habitual partida con sus amigas en el centro de mayores de esta pedanía. Ayer, este local permanecía cerrado, como cada lunes. «Era una buena mujer», cuenta Pepa García, la presidenta de esta asociación de la tercera edad. Su marido, Manolo, con quien lleva la cantina del centro, apunta que «el hueco que deja una persona buena es difícil de llenar». Ese vacío que deja Carmelina, explican los dos, está en la mesa donde todos los días, de cuatro a siete y media de la tarde, compartía esa partida. Tampoco le gustaba perderse el bingo de los viernes. Fue en el camino de regreso a casa con su andador cuando dos personas en patinete la asaltaron para sustraerle sus pertenencias, tirándola al suelo y provocándole una rotura de cadera y de cinco costillas. Carmen, de 89 años, no pudo recuperarse de las lesiones y murió finalmente.

«Ha sido una desgracia», lamenta la pedánea de Puente Tocinos, Marta Cano, que suma a este lamento un mensaje de apoyo a los familiares de Carmelina. Añade que la intención en la pedanía es realizar un homenaje a esta vecina «de toda la vida del pueblo». «Hace unas semanas hubo un incendio de contenedores, hay robos de patinetes... pero nada como esto», admite Cano.

Además del 'shock' por la pérdida de una vecina «que no se lo merecía», se suma ahora la sensación de inseguridad. «Más de uno ha cogido miedo a salir de noche», cuenta Toñi, otra usuaria del centro de mayores: «Y más ahora, cuando se hace oscuro tan temprano». «A mí me robaron dentro de mi propio coche. Se colaron en el garaje y me arrancaron una cadena del cuello», explica también Pepa.

La pedánea cuenta que a pesar del crecimiento de la población en los últimos años nunca había ocurrido «nada como esto»

Empujando sus respectivos carritos, Rosario y Mari Ángeles conversan en una esquina de la calle donde se produjo el violento suceso. «Una gran persona», apunta una. «Y de cabeza, muy bien», añade la otra. En sus palabras se desliza la incredulidad por el trágico final de Carmen, a quien todos recuerdan en la pedanía. Paradas en ese paso de cebra, a unos metros de la acerca donde cayó su vecina, señalan las cámaras de vigilancia cerca del semáforo. «A ver si sirve para que los cojan», pide Mari Ángeles. Mientras tanto, la familia también apela a la colaboración ciudadana para localizar a los autores del robo.