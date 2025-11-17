Luis Alberto Marín se teme «un dejà vu» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, asiste este lunes en Madrid a la ... reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará a conocer el objetivo de déficit para este año.

Antes de acceder a la reunión, Marín señaló que, aunque iba con expectativas de salir con una propuesta firme para la reforma del sistema de financiación autonómica, la experiencia de otros encuentros de este tipo le hacía temer que viviría «un déjà vu, el día de la marmota». «Un soliloquio de la ministra solamente pensado con la finalidad de contentar a los socios de gobierno, a independentistas, a secesionistas y muy lejos de cumplir con las expectativas del resto de comunidades autónomas», afirmó el titular de Hacienda de la Región de Murcia.

El consejero reivindicó «la legitimidad moral» de las comunidades autónomas del Partido Popular, que gobiernan «sobre el 70% del territorio nacional». En el caso concreto de la Región de Murcia, Marín recordó que reciben en el actual modelo de financiación 1.700 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada. «Esos 1.700 millones de euros para la Región de Murcia supondría poder construir cada año 11 hospitales, cada año 304 centros de salud, cada año 370 colegios o 150 kilómetros de autovía», recalcó.

Luis Alberto Marín se refirió asimismo a la polémica por las actas de anteriores reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Concretamente, en el último encuentro. «Consta que nos abstuvimos en votaciones que creemos que son relevantes y que, desde luego, en ningún modo se produjo así porque, como todos saben, lo que decidimos fue, dado que no se nos dio cuenta de los asuntos que se iban a tratar, ausentarnos», aclaró el consejero de Hacienda murciano.