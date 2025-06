Luis Alberto Marín: «Sánchez se queda con dinero de los murcianos para mantener su sillón»

Es raro escuchar a Luis Alberto Marín (Murcia, 1969) decir tres frases sin que aparezca la palabra «infrafinanciación». Y tiene claro que, aunque pueda ... resultar cansino, no piensa dejar de pronunciarla. De hecho, lo primero que comenta con LA VERDAD el pasado jueves a mediodía, cuando llega a su despacho tras asistir a la reunión del Consejo de Gobierno, es su lamento por las reticencias del Ejecutivo de España a incluir la reforma del modelo de financiación en el orden del día de la Conferencia de Presidentes. «Pedro Sánchez nos quiere asfixiar», denuncia.

–¿Mantiene alguna esperanza de que se reforme el modelo de financiación esta legislatura?

–No mientras esté este Gobierno, porque ha mostrado signos evidentes de que no tiene ninguna intención de hacerlo. Y la prueba más fehaciente está en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, en cuyo orden del día pidió la Región incluir la reforma del sistema de financiación y el ministro se negó, siguiendo claramente instrucciones de Sánchez. Lo cual me hace pensar que Sánchez no tiene ninguna intención de reformar el modelo, sino que su objetivo es asfixiar a la Región de Murcia, porque conoce el problema de financiación que tenemos y no le pone remedio. Nosotros sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que es difícil reformar el sistema, porque hay que poner de acuerdo a todas las comunidades. Pero sí que se pueden articular medidas transitorias, como un fondo de nivelación que nos iguale a la media de comunidades autónomas. Esto es muy fácil, se puede hacer mañana. Con lo cual, si Sánchez tuviera voluntad política de compensar o de equiparar a la Región a la media nacional, lo podría hacer. Pero no lo hace porque nos quiere asfixiar. Y no solo eso. A día de hoy, Sánchez se queda con el dinero de los murcianos para mantener su sillón en La Moncloa.

–¿De qué dinero habla?

–De los 1.892 millones que nos tenían que haber pagado de las entregas a cuenta hasta mayo, nos faltan 249. Y luego está el Extra FLA, un mecanismo imprescindible para el funcionamiento de esta comunidad, que son 535 millones. Si nos sigue pagando menos por las entregas a cuenta y no habilita el Extra FLA, a final de año serán 1.190 millones que deberían tener los murcianos y que no lo tendrá porque se los queda Pedro Sánchez. Imagina que tienes una nómina de 2.000 euros mensuales pero tu jefe te ingresa 1.500. Obviamente, le dirías que te faltan 500 euros y que tienes que pagar las facturas. Pero él te responde que ya te los dará más adelante. Y al mes siguiente, vuelve a hacer lo mismo. Te asfixia económicamente, ¿no? Eso es lo que nos están haciendo con las entregas a cuenta, lo que a nosotros, en nuestra situación de infrafinanciación, nos causa un perjuicio tremendo.

–¿Y cómo lo está haciendo para funcionar?

–Es que no podemos funcionar así. Por eso ponía el ejemplo de la nómina. Tú, con 500 euros menos al mes, a lo mejor no puedes pagar la hipoteca de la casa, el préstamo del coche, el recibo de la luz o la comida de tu familia. Eso es lo que nos está pasando. No llegamos a cubrir los gastos con esas entregas a cuenta que nos envían y sin el Extra FLA. Esa situación repercute en los ciudadanos y en las empresas, y es la causante de las tensiones de tesorería que vivimos. Poco más podemos hacer que seguir clamando en el desierto, seguir insistiendo a Pedro Sánchez para que nos entregue lo que nos corresponde. Hace apenas unos días escribimos a la ministra Montero pidiéndole que nos recibiera. No nos ha respondido todavía.

–¿Qué tensiones de tesorería tienen actualmente? ¿No suelen aparecer al final del ejercicio?

–Claro, pero el año pasado sí nos pagaron las entregas a cuenta y el Extra FLA, y este año no. Entonces son cantidades de dinero con las que contábamos y que no tenemos. El gasto está comprometido, pero no está el dinero para pagar ese gasto porque se lo queda Pedro Sánchez.

–¿Algún ejemplo de retrasos en los pagos de la Comunidad?

–Bueno, estamos teniendo problemas con las subvenciones al Tercer Sector, a las asociaciones que trabajan en dependencia y discapacidad, que funcionan a través de conciertos que corren a cuenta del Gobierno regional. También para pagar los autobuses escolares y a los proveedores que están trabajando para la Administración. Es muy duro, porque no es una cuestión de gestión. Fíjese, déjeme que le dé un dato. El informe del IVIE de hace quince días señalaba que el 95% del gasto público en la Comunidad va a sanidad, educación y políticas sociales. Con el 5% restante, tenemos que atender el resto de sectores productivos. Ayudas a empresas, inversiones en fomento, inversiones en turismo, en el sector agrario... Con todo, somos la región que lideró el crecimiento económico en 2024, con un aumento del PIB del 3,6% por un 3,2% en la media nacional. En 2025 estamos siendo una de las comunidades que más crece y que más empleo crea. Y todo eso a pesar de la infrafinanciación. Entonces la pregunta es, ¿cómo iría la Región si tuviéramos la financiación que en justicia nos merecemos? ¿Cómo crecería esta Región si tuviera más fondos para inyectar en el tejido productivo, para invertir en turismo, para invertir en el sector agrícola? Iríamos como un cohete.

–Ustedes dicen que ya tienen hecho el Presupuesto de 2025, a la espera del 'ok' de Vox, con quien aseguran tener un preacuerdo. ¿Puede avanzar algo de las cuentas? A cuánto ascienden, qué inversiones contemplan, etc...

–El Presupuesto del año pasado superó los 6.000 millones y este año, si se aprueba, que estoy convencido y confiado de que se va a aprobar, superará la cifra de 2024. Los murcianos van a tener más dinero para sanidad, educación, dependencia y discapacidad. Por eso no consigo entender que haya alguien que pueda votar en contra. Si las cuentas son mejores que las del año pasado, si se basan en las mismas líneas que el año pasado, que es fortalecer los servicios públicos y beneficiar a los ciudadanos de la Región, ¿cómo es posible que alguien pueda decidir votar que no y privar a los murcianos de más dinero para sanidad, más dinero para educación y más dinero para las prestaciones sociales? No puedo entenderlo.

–¿Y alguna inversión nueva que se vaya a contemplar? ¿Algo concreto que los murcianos se estén perdiendo porque no hay Presupuesto?

–Pues todo lo referido a centros de salud, colegios, infraestructuras... Todo eso depende de que haya Presupuesto. Si no lo hay, no se pueden crear esas infraestructuras. Y otras inversiones previstas que al final decaerán si no tenemos cuentas públicas, como el centro de formación industrial de Fremm en Cartagena, que figura en el preacuerdo que tenemos con Vox, y estará dotado con 5,5 millones de euros.

–Esta semana ha habido tensión entre PP y Vox en la Asamblea. ¿Ve más lejos el acuerdo definitivo para las cuentas públicas?

–Al contrario, lo veo más cerca, porque estoy convencido que va a imperar el sentido común. Es evidente que existen diferencias con Vox, pero tenemos que pensar en lo que nos une, que es el interés de los ciudadanos de esta Región. Por lo tanto, veo más cerca el acuerdo, creo que finalmente Vox va a ofrecer su apoyo a uno Presupuesto que ya se ha preacordado con ellos.

–¿Antes de que finalice este periodo de sesiones en la Asamblea Regional?

–Ojalá nos llamasen esta tarde para firmar el acuerdo. El Gobierno ha hecho sus deberes, que es preparar el Presupuesto y preacordarlo con el Grupo Parlamentario de Vox. Ese preacuerdo es fruto del diálogo, de las diversas reuniones que se han producido. Solamente falta rubricarlo e incluye tanto el marco político, que es el rechazo a la política migratoria de Pedro Sánchez y al Pacto Verde Europeo que tanto perjudica a nuestros agricultores, como una serie de peticiones que nos hicieron desde Vox y para las que se ha incluido dotación, como el nuevo centro de emergencias. Por eso le digo que lo único que falta es que Vox dé el paso, sea valiente y decida si está a favor de que los murcianos tengan un buen Presupuesto o de que continúen con unas cuantías menores para los servicios básicos. Confío plenamente en el compromiso de Vox en mejorar la vida de los murcianos.

–¿La opción del PSOE la descarta completamente?

–El PSOE no tiene credibilidad alguna, ni a nivel nacional ni regional. Si uno lee la prensa todas las mañanas, pues cada día ve que sale un escándalo mayor. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un partido que está absolutamente corrompido? Y si lo descendemos a nivel presupuestario, no podemos llegar a un acuerdo con un partido que quiere subir los impuestos a los murcianos. Nosotros creemos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Y no lo creemos desde un argumentario ideológico-político, sino desde la frialdad de los números, pues la recaudación tributaria en la Región ha aumentado desde que estamos bajando impuestos. Tampoco me puedo sentar a negociar nada con alguien que ha votado en el Congreso a favor de recortar el Trasvase Tajo-Segura.

–Ya que habla de impuestos, y estamos en plena campaña de la Renta, ¿cuánto se van a ahorrar los contribuyentes de la Región con las 20 deducciones fiscales que ofrece la Comunidad?

–Aproximadamente, será un ahorro de 22 millones, que los ciudadanos tendrán en sus bolsillos para gastarlos en lo que ellos quieran. Además, fíjese. Pedro Sánchez acaba de anunciar una paga de 100 euros por compra de gafas, lentillas, etc.. Esa medida la anunció el presidente López Miras en el Debate del Estado de la Región de 2024 y estaría en vigor si hubiera Presupuesto.

–Actualmente se está trabajando desde su Consejería en una Estrategia de Inteligencia Artificial. ¿Qué puede aportar la IA a la administración pública?

–A día de hoy, podemos decir que somos una de las autonomías más avanzadas en transformación digital. La prueba más fehaciente es que se han creado más de 2.100 empleos tecnológicos en un año y que importantes multinacionales se han instalado en la Región, como ViewNext, Fortinet, NTT Data o Stratesys. De igual manera, queremos posicionarnos como comunidad referente en la aplicación de IA. ¿En qué puede ayudar la IA a la administración? En agilizar procesos. El presidente López Miras apuesta por una administración más eficaz y más eficiente, lo cual pasa por ser más rápidos. No podemos tardar tanto tiempo en dar respuesta a los ciudadanos y hay herramientas de IA que, por ejemplo, nos va a permitir agilizar el proceso de resolución de subvenciones, que hasta ahora era manual. Estamos trabajando en la Estrategia Regional de IA, con todos los 'players' del sector, y pronto la presentará el presidente.

«Estoy absolutamente enamorado de la ciudad de Murcia»

–Es muy comentada su presencia en los actos sociales, festivos y culturales de la ciudad de Murcia. ¿Se está usted postulando para ser candidato del PP a la alcaldía en 2027?

–Milito en este partido hace más de 35 años y estoy siempre a disposición de lo que me diga mi partido. Llevo en política casi seis años y siempre he estado donde ha querido mi partido. Me dijeron que fuera director general y lo fui. Me dijeron que fuera secretario general de la Consejería y lo fui. Me dijeron que fuera consejero y lo soy. Me dijeron que fuera vicesecretario de Economía del partido a nivel regional y lo soy. Me dijeron que fuera secretario ejecutivo nacional de Economía y lo soy. ¿Dónde estaré en el futuro? No lo sé. Pero, desde luego, siempre que el partido ha dicho que me necesita en un sitio concreto, allí he estado.

–¿Le gustaría ser alcalde de Murcia?

–Yo estoy absolutamente enamorado de Murcia y todo lo que sea ayudar a mi Región y a mi ciudad, me gusta, desde luego. Pero insisto en que yo no me postulo a nada. Estoy feliz siendo consejero de Hacienda y lo seré mientras que el presidente López Miras así lo quiera.

–¿Cuándo se cumplirán los acuerdos que hay pendientes con los funcionarios?

–En mayo de 2023 se firmó un acuerdo de gran calado con todas las organizaciones sindicales, que recogía ocho puntos. El más importante, la jornada de 35 horas. De estos ocho puntos, hemos cumplido ya prácticamente cinco y medio. Y nos queda por cumplir el de los tramos de la carrera profesional, que está muy condicionado a la financiación. Los sindicatos saben que nuestro compromiso es firme y no lo vamos a revertir.