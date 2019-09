Luengo elogia a Ribera, y después la critica por «ocultar algo» del Trasvase Canal del Trasvase a su paso por la Región. / Alfonso Durán / AGM El consejero señala que el Gobierno «no se plantea poner fin» al acueducto, pero censura que no lo publicite MANUEL BUITRAGO Viernes, 6 septiembre 2019, 02:26

El Ministerio para la Transición Ecológica fue prolijo a la hora de explicar públicamente las medidas sobre el Mar Menor que se abordaron en la reunión entre Teresa Ribera y Antonio Luengo, pero no aludió al agua y al Trasvase Tajo-Segura, que fue el otro asunto central que llevaba el consejero en cartera y del que se habló largo y tendido. Finalizada la reunión, Luengo pasó en poco tiempo de la satisfacción a la cautela y, finalmente, al enfado.

En sus primeras declaraciones destacó que «el Gobierno de España no se plantea en ningún caso poner fin al Trasvase Tajo-Segura» al considerarlo «estratégico». Seguidamente, matizó y apostilló que el Gobierno regional tiende la mano al Ministerio, «pero estaremos vigilantes. No es para cantar victoria». Finalmente, exteriorizó su malestar y «preocupación» al comprobar que el Ministerio no hizo ninguna referencia al Trasvase en su comunicado oficial.

«Gran parte de la reunión la hemos dedicado a hablar del agua, por lo que creo que el Ministerio se refiere a otra reunión diferente a la que hemos mantenido», señaló Luengo. «Un Gobierno que no es capaz de contar lo mismo dentro de una reunión y fuera de ella da la sensación de que algo oculta. Pediré a la ministra de inmediato que formalicemos los compromisos que adquirió en la reunión, para que demuestre que puedo confiar en ella; de lo contrario, estaríamos en buenas palabras y no en hechos», indicó el consejero.

En la reunión, Teresa Ribera y Hugo Morán no ofrecieron detalles sobre el nuevo plan del Tajo ni tampoco sobre los futuros caudales ambientales. El consejero indicó que sus interlocutores no piensan modificar la ley del Memorándum, pero sí se proponen cambiar las reglas de explotación. «Creo que lo que salga no va a ser bueno para Murcia», recalcó. Exigió al Ministerio «firmeza y rigor» en la aplicación de las reglas de explotación que han sido definidas en el Memorándum. Entregó el informe técnico sobre caudales ecológicos, elaborado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, en el cual se garantiza la continuidad del Trasvase con el régimen del funcionamiento actual. La ministra se comprometió a estudiar una tarifa específica para el agua desalada destinada a los regadíos.

El consejero ofreció la colaboración del Gobierno regional para impulsar un Pacto Nacional del Agua. El compromiso de la ministra de no cerrar el Trasvase supone para Luengo «despejar dudas y ruidos» ya que aporta «tranquilidad a todo el Levante y también a Castilla-La Mancha». Esto llevó al consejero a mostrarse inicialmente «satisfecho y optimista» de la entrevista con una «ministra dialogante, que conoce los problemas de esta Región». Después, exteriorizó su malestar.

Valoración de Diego Conesa

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, señaló tras la reunión que «ya iba siendo hora de que el Gobierno regional y alguno de sus representantes admitieran lo que el PSOE nunca ha puesto en duda, ya que jamás ha dicho que el Trasvase Tajo-Segura se fuera a cerrar». Apostilló que «el PP se ha encargado de mentir insistentemente durante muchos años, pero especialmente estos últimos meses antes de las elecciones, intentando sacar un rédito electoral con el agua».