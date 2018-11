Luditas y robots Somos una de las regiones más expuestas a los riesgos de la automatización. Cambiar el modelo productivo para optar por la economía basada en el conocimiento es la única salida y ello implica una apuesta decidida por la educación ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER Domingo, 4 noviembre 2018, 07:36

En la primavera de 1821, más de un millar de enfurecidos campesinos que cardaban e hilaban lana en sus casas irrumpieron en Alcoy y destruyeron diecisiete telares industriales. La ira de los jornaleros solo pudo ser apaciguada por dos regimientos procedentes de Alicante y Játiva. Aquella fue la primera manifestación violenta en España del ludismo, un movimiento surgido diez años antes en pleno corazón de la I Revolución Industrial, el centro y norte de Inglaterra, donde aparecieron las primeras máquinas industriales de hilar. El término ludita quedó con el tiempo asociado a la tecnofobia, aunque en el fondo se trataba de una lucha desesperada por el mantenimiento de los empleos que se veían amenazados por el progreso tecnológico. La respuesta del ludismo fue tan violenta (se destruyeron cientos de telares en ataques nocturnos) como infructuosa: la mecanización en la industria textil resultó imparable. Miles de trabajadores perdieron sus trabajos. Desde aquellos tiempos a los actuales marcados por la industria 4.0, la mayoría de los economistas vienen sosteniendo, sin embargo, que el desarrollo tecnológico produce siempre efectos positivos para el empleo. Y no solo en términos de calidad, suprimiendo tareas mecánicas, repetitivas o peligrosas. La tesis dominante es que no existe un número finito de ocupaciones que deje sin oportunidades a los trabajadores afectados de manera directa por la irrupción de una innovación o un automatismo. Con el progreso tecnológico, dicen, surgen nuevos perfiles laborales, produciéndose una reasignación de las ocupaciones. Esa visión parece optimista en exceso. Muchos trabajadores son expulsados de la vida laboral anticipadamente con prejubilaciones y otros, despedidos, tienen problemas para reciclarse y encontrar nuevas ocupaciones. Hay sectores especialmente castigados en términos laborales. No hace falta más que mirar la pérdida de empleos en la banca, los servicios postales, el pequeño comercio, los medios de comunicación... para comprobar el tsunami laboral provocado por la digitalización. En función de sus modelos produtivos, los países y las regiones muestran una exposición desigual a los riesgos laborales de la automatización. Esta semana, un informe realizado con datos de 21 naciones de la OCDE nos ha situado como una de las regiones con mayor tasa de empleos susceptibles de ser sustituidos por robots. Ni más ni menos que el 22% de los trabajos existentes en la Región de Murcia. Doce puntos más que Castilla-La Mancha, según este estudio con información laboral del período 2011-2016. La razón principal es que los nuevos puestos de trabajo se crearon en la Región en sectores, como la construcción y el transporte, altamente susceptibles en el futuro de vivir profundos cambios por la automatización que se avecina, mientras decrecían, por ejemplo, los generados en ámbitos como la educación, donde la figura de los docentes difícilmente podrá reemplazarse con máquinas.

A diferencia de lo que vivieron los combativos luditas en el siglo XIX, los cambios se suceden en la actualidad a una velocidad vertiginosa y serán en muchos casos disruptivos y por tanto con efectos impredecibles. Hace justo veinte años, el hoy ministro de Ciencia, Pedro Duque, viajó al espacio en un transbordador de la NASA. Los periodistas españoles que fuimos a Cabo Cañaveral para relatar ese hecho histórico tuvimos que contratar líneas telefónicas y llevar desde España los vetustos aparatos de toda la vida para transmitir nuestras crónicas o bien comprarlos allí. Entonces parecía que estábamos a dos pasos tecnológicos de viajar a Marte. Hoy seguimos casi donde estábamos en materia de exploración espacial tripulada. Lo revolucionario resultó ser la digitalización, internet y la miniaturización que han acabado con los teléfonos fijos y convertido los rudimentarios teléfonos móviles aparecidos en 1995 en auténticos ordenadores de bolsillo. La prospectiva es una ciencia inexacta, pero es imprescindible para intentar anticipar los cambios. ¿Están nuestros dirigentes regionales dormidos mientras sueñan con ovejas eléctricas o por el contrario están con los ojos bien abiertos para atisbar lo que puede venir? Desde la Consejería de Empleo se mandan mensajes tranquilizadores: la Región se está preparando para las ventajas y los riesgos de la automatización en la agricultura y la industria. Ya lo veremos, esperemos que a tiempo. Cambiar el modelo productivo para optar por la economía basada en el conocimiento es la única salida, lo que implica un esfuerzo mayúsculo en formación y una apuesta decidida por la educación. Pongamos a trabajar a los robots, pero no permitamos que nos dejen sin trabajo.