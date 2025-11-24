Lucas plantea que la Comunidad dé ayudas directas de 36.000 euros a los jóvenes para pagar la entrada de una vivienda El secretario general del PSOE en la Región de Murcia presentará esta enmienda a la ley de vivienda asequible y calcula que con una dotación anual de 30 millones de euros se podrían beneficiar 2.000 personas cada año

David Gómez Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:38

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, propuso este lunes al Gobierno regional que dé ayudas directas de 36.000 euros a los jóvenes para que puedan pagar la entrada a una vivienda.

Es una de las medidas que los socialistas tratarán de incorporar el proyecto de ley de vivienda asequible en la Región de Murcia, cuando el Ejecutivo de López Miras lo vuelva a llevar a la Asamblea. Lucas calcula que, con una dotación de 30 millones de euros, se podría ayudar a 2.000 jóvenes en la Región de Murcia cada año.

Asegura el líder del PSRM que no se trata «de un aval, ni una subvención, ni es un préstamo, sino una ayuda directa que no habrá que devolver y, por tanto, sin intereses». Se podrán beneficiar jóvenes de hasta 35 años, ampliables hasta los 40, si se trata de familias con hijos a su cargo. Para poder optar a esta ayuda, la vivienda que compren debe tener un precio de compra máximo de hasta 180.000 euros.

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia señala que esta es una de las diez medidas que los socialistas murcianos intentarán incorporar, a través de enmiendas, al proyecto de ley de vivienda asequible. El decálogo establecerá también la prohibición de la venta del suelo público, el reconocimiento del 'coliving' y el 'cohousing', el incremento de los recursos humanos y técnicos de la Comunidad para la agilización de los procesos urbanísticos y garantizar la obtención de permisos y trámites en un plazo de 10 a 30 días (máximo); y la modificación del Aval Joven de la Comunidad «para que la banca no ponga más requisitos a los compradores que los estipulados en la ayuda, que se incluya a la nueva obra sobre plano y que el aval pueda preconcederse con la firma del contrato de compraventa».

«Desde el Partido Socialista nos estamos reuniendo con todos los agentes implicados: el sector de la construcción, los sindicatos y los colectivos sociales. Con todos y todas, sin excluir a nadie. Nuestra mano está tendida para aprobar de inmediato medidas que permitan acceder a una vivienda a un precio realmente asequible», señaló Lucas desde la sede regional del PSOE en la calle Princesa.

«La ciudadanía no puede esperar más. Si López Miras no quiere aprobar ninguna de estas medidas, ya lo haremos nosotros a partir de 2027. No debemos olvidar que la vivienda no es un lujo. La vivienda en este país es un derecho», concluyó el también delegado del Gobierno en la Región.