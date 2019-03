Lucas Jiménez: «El Tajo lleva 24 m3 por segundo»

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, afirmó ayer que 'a priori' la sentencia del Tribunal Supremo podría ser «una noticia negativa» para el Trasvase. Sin embargo, no cree que esta resolución afecte a los próximos desembalses del Tajo, pues el fallo del tribunal «obliga a la Administración a declarar caudales ecológicos, nos guste o no, pero en ningún caso dice que haya que subirlos o bajarlos. No entra a valorar y así lo dice expresamente, por obvio, si son suficientes o no. Responde a criterios técnicos». Añadió, además, que «al declarar la nulidad de los artículos, deja un vacío legal en el Plan Hidrológico del Tajo que no sé cómo van a resolver». Señaló que, «en cualquier caso, los caudales ecológicos son una decisión política, no están amparados en la Directiva Marco del Agua, que sí afirma que es necesario salvaguardar la calidad de las masas de agua».

La preocupación era ayer patente entre los regantes del acueducto, ya que temen que los colectivos antitrasvasistas y el Gobierno de Castilla-La Mancha aumenten la presión contra el acueducto. Lamentó que algunos se alegren de querer poner fin a una infraestructura que genera grandes beneficios para el Levante y para España. Igualmente, destacó que a día de hoy pasa por Toledo un caudal de 24 metros cúbicos por segundo, superior a lo que establece el plan de Cuenca. «El fallo no determina en ningún momento qué caudales ecológicos debe tener la cuenca del Tajo, sobre todo en la zona de Aranjuez , Toledo y Talavera», apostilló.