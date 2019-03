Lucas Jiménez: «Es una noticia negativa para el Trasvase» El presidente de los regantes del Tajo-Segura no cree que se vean afectados lor próximos desembalses y dice que hoy pasan 24 metros cúbicos por segundo en Toledo MANUEL BUITRAGO Sábado, 16 marzo 2019, 12:35

Las consecuencias de la sentencia del Supremo sobre la anulación parcial del Plan Hidrológico del Tajo pueden ser importantes para el Trasvase Tajo-Segura si se incrementan los caudales ambientales en Aranjuez, Toledo y Talavera, ya que se reducirían considerablemente los excedentes para enviar al Levante.

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, manifestó este sábado que la sentencia del Tribunal Supremo es «una mala noticia a priori por lo que puede afectar al Trasvase». Añadió, no obstante, que no cree que este sentencia afecte a los próximos desembalses del Tajo, ya que a su juicio existe una ley del referéndum y una regla de explotación que hay que cumplir. Apostilló que el Supremo no obliga al Ministerio ni a la Confederación del Tajo a fijar unas caudales determinados, aunque sí cree que el Plan Hidrológico del Tajo se podría revisar de inmediato.

Lucas Jiménez explicó que a día de hoy pasa por Toledo un caudal de 24 metros cúbicos por segundo, muy superior a lo que establece el Plan de Cuenca del Tajo que ha sido anulado en algunos de sus artículos por el Tribunal Supremo. Jiménez dijo que el sindicato estudiará detenidamente la sentencia del Tribunal Supremo y añadió en una primera valoración que la sentencia no determina en ningún momento qué caudales ecológicos debe tener la cuenca del Tajo, sobre todo en la zona de Aranjuez, Toledo y Talavera. «La sentencia no entra en disquisiciones técnicas y creo que el Tribunal Supremo tampoco se pronuncia sobre qué caudales ambientales deben discurrir por estas poblaciones», explicó.

A su juicio, las organizaciones que presentaron este recurso han hecho una lectura y una valoración acorde con sus intereses. El Plan de Cuenca del Tajo establece un caudal mínimo de 10 metros cúbicos por segundo en Toledo y Talavera y de 6 metros por segundo en Aranjuez. Lucas Jiménez señaló que estos caudales son a menudo superiores a lo que determina el Plan de Cuenca del Tajo. También aseguró que estarán muy pendientes sobre el nuevo plan que se está elaborando para el próximo ciclo hidrológico y está convencido de que los caudales ambientales serán una de las piezas claves, como ya apuntó en ocasiones anteriores.

Si aumenta el caudal del Tajo a su paso por Aranjuez supondría elevar las reservas en los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía, lo cual repercutiría en los excedentes para trasvasar a la cuenca del Segura, que quedarían considerablemente reducidos. Si se duplicara el actual caudal ambiental del Tajo en Aranjuez habría que retener en la cabecera unos 200 hectómetros cúbicos anuales, que no vendrían a la Cuenca del Segura.