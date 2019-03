Lourdes Méndez, exdiputada del PP, liderará en la Región la lista de Vox al Congreso Lourdes Méndez, en un mitin de Vox el pasado mes de noviembre en Murcia, junto a Ortega Lara y Santiago Abascal. / n. garcía / agm La decisión del Gobierno de Rajoy de no derogar la ley de plazos del aborto la alejó de su antigua formación LA VERDAD MURCIA Martes, 19 marzo 2019, 02:34

La exdiputada del PP Lourdes Méndez Monasterio encabezará la candidatura de Vox al Congreso por Murcia, según confirmaron ayer fuentes de esta formación. Su nombre circulaba en las quinielas desde que intervino en el mitin de presentación de esta formación política en la Región, el pasado mes de noviembre, junto al líder nacional, Santiago Abascal. Aunque en ese momento aseguró que no tenía intención de volver a la política activa, finalmente ha optado por dar el paso.

Licenciada en Derecho y máster en Urbanismo, Méndez comenzó su carrera política como concejal en San Javier en 1990. Fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016, y consejera del Gobierno regional entre 2002 y 2004. En total, cerca de tres décadas de militancia en el PP, partido del que empezó a distanciarse cuando, en 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó, pero no derogó, la Ley de plazos del aborto, aprobada durante la legislatura de Rodríguez Zapatero. Méndez rompió la disciplina de voto junto a otros dos diputados. Más tarde, en 2017, sus enmiendas sobre el aborto y la eutanasia fueron aparcadas en el congreso del partido. Fue entonces cuando dio el portazo definitivo.

Miembro del Opus Dei, Lourdes Méndez preside la Asociación Familia y Dignidad Humana, contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la «ideología de género». También es coordinadora de la Plataforma por las Libertades, cuyo objetivo es combatir las leyes de igualdad LGTB aprobadas en la mayoría de comunidades, entre ellas Murcia. Se sumó, asimismo, a la plataforma 'One of us', impulsada por Jaime Mayor Oreja, contra el aborto y la eutanasia.

Durante su intervención en el mitin de Vox en Murcia, el pasado mes de noviembre, Lourdes Méndez aseguró que las políticas de defensa de la familia tradicional de Vox son el principal motivo de su respaldo a la nueva formación. «Son temas que siempre defendía el PP y que eran para mí innegociables, pero llega un momento en el que tu partido abandona esos principios», explicó. «No tengo intención de volver a la política activa. Para mí fue muy doloroso dejar el PP después de 30 años. Me ha costado mucho dar este paso, en parte porque tengo amigos alcaldes y concejales que realizan una buena gestión, aunque la dirección nacional les está haciendo mucho daño», aseguró en ese momento.