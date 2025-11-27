La Lotería Nacional reparte premios en dos municipios de la Región de Murcia l primer premio ha sido para el número 28201 y el segundo premio para el 10644

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre viajó hasta la Región de Murcia. El número 28201, dotado con 600.000 euros a la serie, se vendió en Lorca, en la administración del Centro Comercial Parque Almenara. Fue un premio muy repartido que también se vendió en Las Palmas, León, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cantabria, Las Palmas, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

El segundo premio de la Lotería, que cayó en el número 10644 y que obtuvo 120.000 euros a la serie, viajó hasta Los Narejos, municipio de Los Alcázares, que se vendió en la administración de la avenida Río Nalon. Este premio también fue muy repartido y llegó hasta Cantabria, Las Palmas, León, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cantabria, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. Los números 5, 8 y 1 fueron los reintegros, premiados con la devolución que equivale a los 3 euros que cuesta el décimo.

La Lotería Nacional está llevando últimamente numerosos premios a la Región de Murcia. El pasado jueves 20 de noviembre el primer premio tocó en Lorca y en la pedanía murciana de Nonduermas. El jueves 13 de noviembre la suerte viajó a tres municipios de la Comunidad, hasta San Pedro del Pinatar y Librilla llegaron sendos primeros premios y en Alcantarilla cayó un segundo premio. El 23 de octubre tocó un primer premio en San Javier. El 2 de octubre la suerte viajó a tres municipios de la Región; un primer premio cayó en Lorquí y dos segundos en El Palmar de Murcia y en Los Belones (Cartagena). El 25 de septiembre, la suerte fue hasta Totana con un primer premio al número 44838. El sábado 20 de septiembre cayó un primer premio en Murcia, el jueves 18 la suerte llegó hasta Ceutí con otro primer premio, el día 13 fue Cartagena el municipio galardonado con el primer premio de la Lotería Nacional, y por último, a Molina de Segura llegó un pellizco del segundo premio el jueves 4 de septiembre.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

