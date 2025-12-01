Un nuevo depósito en Los Alcázares ayudará a prevenir vertidos al Mar Menor

LA VERDAD Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, visitó los trabajos que actualmente se ejecutan en el paseo de la calle Mediterráneo, donde se ubica la nueva infraestructura hidráulica del proyecto ProNorte II. Se trata de un pozo de gran capacidad que servirá para evitar desbordamientos en episodios de lluvias torrenciales al multiplicar la capacidad de las estaciones de bombeo anteriores hacia la depuradora y vertidos hacia el Mar Menor. Según explicó el regidor, se convertirá en «una pieza clave para seguir construyendo un sistema de saneamiento más seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente».

Las obras de ampliación de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) Pronorte I y Pronorte II, forman parte de la inversión de más de 3,7 millones de euros que ha invertido la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, procedente de los fondos europeos.

El nuevo pozo sustituye al anterior e incorpora un depósito de 600 m³ de acumulación, conducciones de polietileno y bombas de mayor potencia y eficiencia energética. Con ello, se consigue disponer de más capacidad de almacenamiento «en momentos críticos» y garantizar una evacuación más rápida y segura del agua. «Hemos construido un pozo que multiplica por diez la capacidad del que existía con el objetivo de retener el saneamiento en episodios de lluvia intensa y evitar desbordamientos. Este tipo de inversiones son esenciales para proteger el entorno y avanzar hacia un municipio más sostenible», afirmó Cervera.