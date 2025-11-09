El mar y la alta cocina se unen del 14 al 16 de noviembre en Los Alcázares

Lydia Martín Los Alcázares Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:23 Compartir

La feria gastronómica más sabrosa del Mar Menor ya tiene nueva fecha. Gastromar Los Alcázares regresa al corazón de la localidad, tras el aplazamiento con motivo de la dana, para ofrecer los mejores bocados durante tres días cargados de encuentros con chefs, degustaciones, ponencias, 'showcooking' y actividades infantiles.

Del 14 al 16 de noviembre, la experiencia gastronómica presenta una programación más completa y experiencial que nunca, consolidando el municipio como epicentro de la gastronomía regional. Prueba de ello son los embajadores de esta edición: los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo de Cañitas Maite, que acumulan entre sus distintos restaurantes 3 Estrellas Michelin y 6 Soles Repsol, además de ser ganadores de prestigiosos galardones como el de 'Mejor Croqueta del Mundo' en 2021 y el Premio 'Cocinero Revelación' en Madrid Fusión. Será una de las grandes citas que tendrá lugar en la primera jornada, con la presentación de embajadores en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 19.00 horas, y la elaboración de su croqueta en la actividad 'Estrellas y Soles', a las 21.00 h, una cata de vinos de bodegas Casa Castillo en la que también participarán los chefs de El Albero, Barahonda y La Tropical. La excusa perfecta para degustar el sabor de la cocina de Casas Ibáñez (Albacete) en Los Alcázares.

La presencia de estos embajadores será un vínculo entre la alta cocina y el turismo gastronómico de la Región de Murcia, ya que liderarán la promoción de la marca Gastromar como prescriptores del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Serán, además, los encargados de inaugurar los espacios del Mercado Gourmet (Real de la Feria con calle Los Luisos) y Saborea Los Alcázares (calle Concepción). Y es que el espacio Saborea es el corazón de Gastromar; una parada obligada durante esta feria gastronómica que reúne a una veintena de restaurantes para ofrecer sus creaciones y deleitar a locales y visitantes. Bajo el liderazgo de los embajadores de Cañitas Maite, el espacio contará con nuevas incorporaciones como Odiseo, Los Barriles, Armonía, Sabor Andaluz, Maloca, Maguro, Cortez, Gran Casino de Calasparra y Madness, además de los establecimientos que repiten tras el éxito de ediciones anteriores.

Ampliar Javier Sanz y Juan Sahuquillo elaborarán su croqueta más famosa.

El sabor local se combinará con música y ponencias en una programación que reforzará el vínculo entre gastronomía y ocio. Juanca Supersub DJ Set, Pablonez y Santi DJ amenizarán con sus sesiones las jornadas, y los conciertos de Señor Aliaga y Filiu extenderán la noche con las mejores versiones y temas de ayer y de hoy.

Los pequeños de la casa también encontrarán en Gastromar un espacio donde descubrir lo divertida y sabrosa que puede ser la cocina. Tras agotar inscripciones para el PequeChef, el evento gratuito que ofrecerá Patricia Pérez en plaza Manuel Floreal Menárguez, el 14 de noviembre, a las 17.30 h. Será la excusa perfecta para que los niños y niñas recreen caballitos de mar de chocolate y disfruten de poner las manos en la masa.

La programación incluye degustaciones, catas, 'showcooking' y ponencias con destacados chefs del panorama nacional

«Gastromar es una muestra del enorme potencial que tiene Los Alcázares como destino turístico ligado al sabor, la tradición y la innovación», indica el alcalde del municipio, Mario Pérez Cervera, recalcando la capacidad de la feria gastronómica para unir «la tradición marinera, los productos de nuestra tierra y la creatividad de nuestros cocineros». «Gastromar Los Alcázares es una muestra de talento, pasión y trabajo en equipo», indica por su parte la concejala de Turismo de Los Alcázares, María José Díaz Aragón.

Innovación, talento y promoción turística

Además de Cañitas Maite, los asistentes podrán acercarse al socarrat de Edu Torres en una ponencia gratuita o disfrutar de un caldero elaborado por David López de Local de Ensayo. Como novedad, el Espacio Umami impartirá un taller de tacos de autor. Otros actos que completan la programación son la degustación de quesos La Yerbera maridada con vino y de productos regionales con Guatazales; catas de vino con diferentes bodegas de la Región; un ronqueo de atún rojo de Ricardo Fuentes, empresa que impulsa también una 'masterclass' de sushi; la degustación de chuletón de Restaurante La Tropical (la mejor parrilla de España 2023) a favor de Cáritas y un corte de jamón solidario a favor de Cruz Roja.

Ampliar Cata de vinos en el Balneario de La Encarnación, el pasado año.

En cuanto a ponencias y demostraciones en vivo, está la cita con el café asiático a cargo de José Díaz y del arte del carajillo con Licor 43, y el tradicional granizado de limón en garrapiñera de Helados La Tercia.

Todo esto sin olvidar el Mercado Gourmet, con productores y artesanos que reflejan la calidad y la riqueza de este rincón bañado por el Mar Menor.

Gastromar Los Alcázares 2025, enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos Next Generation EU, refuerza la apuesta del municipio por un turismo gastronómico sostenible y de excelencia.

Más información e inscripciones en la página web oficial degastromarlosalcazares.com.

Catas en barco Uno de los actos de la programación que más conquista a quienes se acercan a Gastromar son las catas en barco. Los días 14 y 15 de noviembre, a las 19.00 horas, Estrella de Levante hará una degustación de sus cervezas durante un recorrido que saldrá desde el Muelle de la Pescadería. El día 15, a las 12.00 horas, será el turno del vermut Marulanda, y el 16, a la misma hora, los amantes del vino podrán hacer el maridaje perfecto entre las elaboraciones de las Bodegas Madrid Romero y Salazones Garre. Las catas tienen un precio de 10 euros y el aforo está limitado a 40 personas.