La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Marín (en el centro de espaldas) recorre las aulas prefabricadas del IES tras la última dana. A. Salas

Los grupos políticos se unen para exigir la ampliación del IES de Los Alcázares y un nuevo colegio

El Pleno exige a la CHS que se paralice el proyecto del viaducto de la alta velocidad en la rambla de La Maraña por el mayor riesgo de riadas

Alexia Salas

Alexia Salas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:25

Comenta

Las doce aulas prefabricadas del instituto de educación secundaria Antonio Menárguez Costa de Los Alcázares le otorgan ya el lamentable récord de ser el ... centro educativo donde más alumnos dan clase en barracones de toda la Región. «Pronto habrá más alumnos en los contenedores que en el edificio del IES», afirma la concejala de Educación, Josefa Lajara, quien califica de «insostenible» la situación en el centro de Secundaria, donde estudian 1.200 alumnos en un recinto construido para 450 plazas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Agustinas se marchan de Murcia
  2. 2 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  3. 3 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  4. 4

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento
  5. 5

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  6. 6 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  7. 7 Un bar desvela su secreto para multiplicar las propinas con facilidad: «Aumentaron un 78%»
  8. 8

    El campo pide ayuda al Parlamento Europeo para frenar la invasión de tomate marroquí
  9. 9

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  10. 10

    Inquietud en Los Dolores por el futuro del Castillito tras la salida de la Policía Local de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los grupos políticos se unen para exigir la ampliación del IES de Los Alcázares y un nuevo colegio

Los grupos políticos se unen para exigir la ampliación del IES de Los Alcázares y un nuevo colegio