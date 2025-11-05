Los grupos políticos se unen para exigir la ampliación del IES de Los Alcázares y un nuevo colegio

Las doce aulas prefabricadas del instituto de educación secundaria Antonio Menárguez Costa de Los Alcázares le otorgan ya el lamentable récord de ser el ... centro educativo donde más alumnos dan clase en barracones de toda la Región. «Pronto habrá más alumnos en los contenedores que en el edificio del IES», afirma la concejala de Educación, Josefa Lajara, quien califica de «insostenible» la situación en el centro de Secundaria, donde estudian 1.200 alumnos en un recinto construido para 450 plazas.

La mayoría de los espacios comunes han desaparecido para crear aulas, y cuando ya no había más espacio que 'comer' a la biblioteca, la sala de profesores o la de música, se han añadido barracones, este año uno más que en el curso anterior. Los aseos, sin embargo, son los mismos del proyecto inicial, mientras que los espacios exteriores han sido ocupados por los barracones. «Hay necesidad de un segundo instituto, pero esta ampliación es ya urgente», afirma la edil.

De esta forma, los tres grupos políticos con representación municipal –PSOE, PP y Vox– aprobaron por unanimidad en el último Pleno reclamar a la Consejería de Educación que incluya en los Presupuestos regionales de 2026 la ampliación del instituto para eliminar las aulas prefabricadas y crear «dependencias permanentes que garanticen un entorno educativo seguro, adecuado y digno». Piden también que la Comunidad incluya en sus cuentas del próximo año la construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero y «culmine las obras sin más demoras y excusas», según consta en la moción unánime. El Bienvenido Conejero, un edificio construido en los años treinta del siglo XX, cuenta con 5 aulas prefabricadas y una antigua promesa por parte del Gobierno regional de construir su nuevo edificio. Tanto este proyecto como el de la ampliación del IES se encuentran en las fases previas a la licitación de la redacción del proyecto, «pero si en 2026 no hay partida económica para iniciar la ejecución, volverá a demorarse indefinidamente», señala la edil. Lajara advierte de la mayor exposición a las inundaciones en estos barracones, como sucedió con la dana del 11 de octubre, cuando se llenaron una vez más de barro.

Para la portavoz del PP, Elena Cavas, «no es una cuestión partidista, sino de justicia territorial y de compromiso con nuestras familias». «Si tuvieran interés los harían en 6 meses, como los privados y concertados», criticó la portavoz de Vox, Susana Peláez.

Por otro lado, el Pleno aprobó, además, pedir a la CHS que no autorice a Adif la construcción del viaducto proyectado en la rambla de La Maraña para la línea de alta velocidad, por el aumento del volumen de agua que podrá alcanzar al núcleo urbano. También se pospuso, para dar más tiempo a la oposición para estudiarlo, la adjudicación del contrato para la recogida de basuras y limpieza viaria.