Panorámica del centro comercial Las Velas, en Los Narejos. A. S.

Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio

«Una comisión judicial acudirá el 11 de diciembre para devolverme la posesión del recinto», afirma el patrocinador del Real Murcia

Alexia Salas

Alexia Salas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:44

El centro comercial Las Velas, de Los Narejos, está a punto de comenzar una nueva etapa de su agitada historia. Tras años de conflictos judiciales, ... embargos y decadencia, el empresario Enrique Roca, uno de los principales patrocinadores del Real Murcia CF, lo compró hace dos años con la intención de revitalizarlo, pero se encontró con los recursos judiciales de Manuel Junquera, el gestor que ha explotado hasta ahora el conglomerado comercial. A pesar de tener la propiedad del centro, era Junquera quien ejercía hasta ahora de gestor. «Cobraba los alquileres de los locales comerciales, pero no pagaba», afirma Roca.

