Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio

El centro comercial Las Velas, de Los Narejos, está a punto de comenzar una nueva etapa de su agitada historia. Tras años de conflictos judiciales, ... embargos y decadencia, el empresario Enrique Roca, uno de los principales patrocinadores del Real Murcia CF, lo compró hace dos años con la intención de revitalizarlo, pero se encontró con los recursos judiciales de Manuel Junquera, el gestor que ha explotado hasta ahora el conglomerado comercial. A pesar de tener la propiedad del centro, era Junquera quien ejercía hasta ahora de gestor. «Cobraba los alquileres de los locales comerciales, pero no pagaba», afirma Roca.

El abogado y empresario lorquino ve ahora la vía libre para llevar adelante su proyecto de inversión, después de que el Juzgado de San Javier y la Audiencia Provincial hayan ratificado su derecho a tomar posesión del centro comercial. Asegura que el demandado «ha recurrido de nuevo al Tribunal Supremo, aunque su recurso no ha sido admitido a trámite, por lo que hemos pedido la ejecución de la sentencia al Juzgado de San Javier». Ya le han notificado que «el próximo 11 de diciembre, una comisión judicial, acompañada por la Guardia Civil y un cerrajero, por si no nos entregan las llaves, acudirá al centro comercial para darnos la posesión», explica el empresario.

De los 25 locales del centro, tan solo 8 están ocupados y funcionando con distintas actividades comerciales. Los cines ya cerraron hace tiempo y, en general, la oferta del centro está bajo mínimos. El aspecto descuidado del edificio refleja los desatinos de su gestión. «Vamos a actualizar las instalaciones, abrir puertas y ventanas y darle vida», afirma Roca. Propietario de otro centro comercial, el International Business Center en Orihuela Costa (Alicante), el empresario vio «potencial comercial» en este espacio de ocio construido junto al Mar Menor hacia el año 2000 por el sacerdote Juan Trujillano, fundador del colegio La Inmaculada de Armenteros, dedicado en Salamanca a acoger en régimen de internado a menores de diversos países sin recursos. El religioso arrendó la explotación del centro a la empresa Timerco, aunque perdió la titularidad debido al impago de un préstamo. El inmueble se vendió en subasta pública al fondo de inversión Crofton, dedicado a la compra y venta de edificios, locales comerciales, terrenos y otros inmuebles.

Batallas en los tribunales

Entre el fondo propietario y la empresa gestora hubo sobre todo litigios. El fondo denunció por impago de alquileres a la mercantil, que demoró su salida con sucesivos recursos. Su éxito más sonado fue en el Tribunal Constitucional, que suspendió el desahucio, en virtud de la denuncia del gestor, que alegó haber sufrido indefensión jurídica porque solo se le notificó la orden judicial por vía electrónica, a pesar de que su avanzada edad le dificultaba el uso de dispositivos digitales. En diciembre de 2023, el empresario Enrique Roca compra el centro comercial y toma el testigo en las batallas judiciales con el administrador Manuel Junquera, en cuya historia figura su relación con el robo de las joyas de la Virgen de la Fuensanta en enero de 1977. Como contó Antonio Botías en LA VERDAD el pasado domingo, 9 de noviembre, «la Policía estaba convencida de que Juan Gil, La Marquesa -como se conocía a María Antonia García Rico- y su marido, Manuel Junquera, estaban detrás del robo de la Fuensanta», un golpe de lo más sonado en Murcia.

La pareja desapareció sin dejar rastro tras el robo, pero años después La Marquesa se convirtió en la apoderada de Las Velas S.L., la empresa que gestionaba el centro comercial de Los Narejos. La acusaron en 2013 de apropiación indebida en la venta de una residencia universitaria en Salamanca, donde unas décadas antes se robaron los cuadros. La Marquesa falleció de un ictus, pero Junquera ha peleado con uñas y dientes en los tribunales su vía de ingresos en Los Narejos. Una historia que podría proyectarse como un 'thriller' en el olvidado cine de La Velas.

El Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón aprobó ayer la propuesta del gobierno municipal, de UIDM y PSOE, de disolver la empresa municipal de limpieza urbana y gestión de residuos, Bahía de Mazarrón, y crear una sociedad mixta (público-privada) que asuma este servicio público. Vox votó a favor y el PP, en contra.

En una sesión extraordinaria, la corporación autorizó bueno a las cuentas anuales de 2024 de la sociedad; al cierre de esta, tras haber arrojado pérdidas tres años seguidos; y a la futura constitución de una mercantil de capital mixto, con un 51% municipal y un 49% privado, para la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria y de las playas.

Hasta su liquidación, la compañía actual funcionará «con normalidad, y el Ayuntamiento asumirá los gastos, según fuentes municipales. Los 106 trabajadores serán subrogados por la nueva empresa.

El alcalde, contra Jiménez

Por otra parte, en una rueda de prensa el alcalde, Ginés Campillo (de UIDM), pidió la dimisión de la portavoz del PP y exalcaldesa, Alicia Jiménez, «tras las acusaciones que ha vertido sobre un funcionario público en relación con el proceso selectivo de 18 plazas de auxiliar administrativo». Son «denuncias falsas demostrables», dijo sobre la denuncia contra el secretario accidental, Diego Martínez, por presuntas amenazas. El funcionario se querellará ahora contra Jiménez por vulneración del derecho al honor.

Jiménez acusó a Campillo de «correr una cortina de humo para no hablar de la desaparición de una empresa pública esencial», que ve injustificada.

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y la empresa gestora del aparcamiento del centro han cerrado un acuerdo que permitirá mejorar el acceso al casco urbano y reforzar la actividad comercial y hostelera del municipio a partir del 1 de diciembre. A través de esta colaboración se pondrán en marcha tarifas más flexibles y asequibles que facilitan el uso diario de esta instalación de gestión privada, beneficiando tanto a vecinos, visitantes y comercios locales. A partir del 1 de diciembre entrará en vigor esta nueva estructura tarifaria diseñada para incentivar el uso del 'parking' y dinamizar el entorno urbano. Entre las novedades destacan estancias de una hora por 0,50 euros y tarifas planas de mañana (08.00–15.00 horas) y tarde (15.00–22.00), ambas por 2,50 euros.

También se incorpora una tarifa plana de 24 horas por 5 euros. Para quienes necesitan estacionamientos breves o recurrentes, se lanzan vales prepago de 30 minutos (0,20 euros), una hora (0,40), dos horas (0,80) y cuatro horas (1,60).

El acuerdo incluye, además, nuevos abonos adaptados a distintos perfiles: el mensual 24 horas por 48 euros; abonos diurnos de lunes a viernes por 24 euros; modalidades laborales de mañana o tarde con precios entre 20 y 30 euros; un abono nocturno mensual por 20 euros —o 32 euros incluyendo fines de semana-; un abono específico de fin de semana por 22 euros; y un abono de 12 horas consecutivas por 32 euros.

El alcalde de la localidad, Pedro Javier Sánchez, y la concejal de Comercio, María Dolores Nieto, trasladaron esta medida recientemente a los comerciantes del centro urbano, que valoraron este acuerdo como un avance significativo para mejorar la movilidad urbana y apoyar al comercio local. El alcalde destacó la colaboración y disposición de la empresa para ofrecer «una propuesta alineada con las necesidades reales de los pinatarenses».