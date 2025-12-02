Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga La Guardia Civil detiene a los diez integrantes del grupo, uno de ellos menor, tras un amplio dispositivo de vigilancia y comprobar que el nivel de vida de los arrestados era mucho mayor que sus ingresos declarados

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado en Los Alcázares la operación 'Tifón', en la que se ha desarticulado un grupo criminal que dirigía tres activos puntos de venta de drogas en el municipio costero, en los que se distribuía gran cantidad de diversos tipos de sustancias estupefacientes.

Durante la operación, los guardias civiles han detenido a los diez integrantes del grupo delictivo, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, robo arma de fuego, receptación y tenencia ilícita de armas; y se han incautado de diversas cantidades de cocaína, cocaína base, heroína, hachís y marihuana, así como armas y munición, efectivo y vehículos.

Colaboración de la Policía Local de Los Alcázares

Las actuaciones se iniciaron el pasado año 2024, cuando efectivos de la Policía Local de Los Alcázares informaron a la Benemérita de la existencia de varios puntos de venta de sustancias estupefacientes en la localidad, unos hechos que habían generado cierta alarma social y preocupación entre los vecinos de Los Alcázares, debido a la cantidad de consumidores estupefacientes que se aglomeraban en los alrededores de los puntos de venta de droga, algunos muy cerca de centros educativos, para el consumo de sustancias tales como base de cocaína.

Con la información aportada por la Policía Local de Los Alcázares, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil abrieron la operación y realizaron las primeras pesquisas, que permitieron detectar a un nutrido grupo de personas cuya actividad estaba dirigida, presuntamente, a la manipulación y venta de sustancias estupefacientes, utilizando para ello un entramado delincuencial para su seguridad y custodia.

Los integrantes del grupo delictivo ya eran conocidos de los investigadores. El principal cabecilla fue detenido por la Guardia Civil en 2023, por su implicación en un tiroteo sobre un vehículo conducido por un miembro de un clan contrario.

G.C.

Los investigadores dividieron la operación en varias fases. En primer lugar, los guardias civiles llevaron a cabo un amplio dispositivo de vigilancia sobre los puntos de venta con la finalidad de constatar el delito de tráfico de drogas.

Tras verificar los hechos delictivos, los guardias civiles realizaron un exhaustivo análisis de la información obtenida con el objetivo de identificar a todos los integrantes del grupo delictivo y obtener los indicios suficientes para la imputación de los delitos.

Este tipo de dispositivos destacan por su dificultad, ya que los tres puntos de venta de drogas investigados se ubicaban en zonas del casco urbano con calles estrechas y con poco espacio para el estacionamiento de vehículos.

Los investigadores verificaron que las viviendas utilizadas como puntos de venta de drogas estaban permanentemente vigiladas y solían emplear 'aguadores' o personas colocadas en diferentes puntos, ya sean en medios de locomoción o a pie, que tenían la misión detectar una posible presencia policial y alertar.

Cuando estos individuos detectaban una sospecha avisaban al encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la vivienda, el cual cerraba la vivienda y cesaba la actividad ilícita. Algunos de estos 'aguadores' eran los hijos menores de la propia familia, los cuales barrían la zona utilizando bicicletas o patinetes para detectar cualquier tipo de amenaza a su actividad ilícita.

Los investigadores comprobaron que el grupo delictivo ahora desmantelado hacía uso de un entramado de viviendas. Unas de ellas, las principales, eran utilizadas para la venta de sustancias estupefacientes, que a su vez eran la residencia habitual de los cabecillas y sus familias.

Además, contaban con otras viviendas próximas a las anteriores, algunas de ellas usurpadas, en las que habitaban otros miembros de la organización criminal, que realizaban labores de venta y distribución de las sustancias, así como la vigilancia de las viviendas principales. Cada uno de los integrantes del grupo delictivo desempeñaba su actividad clara y definida dentro del organigrama.

Durante el desarrollo de la investigación, los guardias civiles han verificado un constante trasiego de personas en los inmuebles donde se distribuía la droga. Estas accedían a la vivienda, permanecían en el interior un breve espacio de tiempo y salían con las dosis recién adquiridas, comprobando además que estas transacciones se realizaban en presencia de menores de edad del clan desmantelado.

Este tipo de actividad delictiva lleva aparejada otras tipologías, como robos con violencia (tirones de bolsos), hurtos o robos en interior de vehículo, fracturando los cristales de los vehículos para sustraer objetos que, posteriormente, en el interior del garito, se intercambiaban por dosis.

Investigación patrimonial

La Guardia Civil ha desarrollado, además, una investigación patrimonial de los miembros del grupo criminal, en la que se ha comprobado que sus ingresos declarados no se corresponden con su nivel de vida. Se ha detectado que, por ejemplo, el principal cabecilla del grupo y su pareja declaraban estar cobrando solamente prestaciones sociales, mientras mostraban un alto nivel de vida en redes sociales y poseían varios vehículos de alta gama.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Benemérita ha llevado a cabo la fase de explotación de la operación, en un dispositivo compuesto por medio centenar de efectivos que han efectuado la entrada y el registro, de forma simultánea, en tres inmuebles de Los Alcázares.

La operación ha culminado con la detención de una decena de personas, una de ellas menor, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, robo de arma de fuego, receptación y tenencia ilícita de armas.

Los investigadores se han incautado de más de una veintena de dosis de cocaína, heroína y marihuana, así como base de cocaína, instrumentos para el pesaje y envasado de la droga, efectivo, vehículos, varias armas de fuego simuladas y reales –una de ellas sustraída–, munición y múltiples armas blancas.