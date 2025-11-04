Los Alcázares y Aqualia no cobrarán el agua ni el alcantarillado durante los días del corte provocado por la dana Alice El Consistorio y la empresa concesionaria acuerdan compensar a los vecinos y vecinas por el periodo sin suministro y solicitar ayudas a la Mancomunidad de Canales del Taibilla por las pérdidas ocasionadas

El Ayuntamiento de Los Alcázares y la empresa concesionaria Aqualia acordaron no cobrar las tarifas correspondientes a los días en los que el municipio permaneció sin suministro de agua potable. «El Ayuntamiento también fue un afectado más. Todos lo fuimos: vecinos, negocios y administración. Esta medida no es solo un gesto, sino un acto de justicia con un pueblo que ha vuelto a demostrar su fortaleza y solidaridad», destacó el alcalde, Mario Pérez Cervera.

El acuerdo alcanzado con Aqualia permitirá que la compensación se refleje automáticamente en los próximos recibos, descontando los días sin servicio tanto en el consumo de agua como en el alcantarillado. El Consistorio señaló que en las facturas podrá seguir apareciendo la tasa autonómica de depuración de aguas (ESAMUR), gestionada por la Comunidad Autónoma y ajena a la competencia municipal, según informó fuentes municipales en una nota de prensa.

El Ayuntamiento solicitará compensaciones económicas a la Mancomunidad de Canales del Taibilla

Por otra parte, el Ayuntamiento de Los Alcázares solicitó a la MCT la puesta en marcha de un mecanismo de ayudas para compensar los sobrecostes y pérdidas económicas derivadas del corte de agua. En este sentido, desde el pasado 20 de octubre permaneció abierto en el Ayuntamiento el Punto de Información para Afectados, donde los vecinos, empresas y comercios del municipio pueden presentar la documentación que acredite los sobrecostes o perjuicios económicos derivados del corte de agua potable ocasionado por la DANA Alice.

Toda la información recopilada a través de este punto se incorporará a una solicitud colectiva que el Ayuntamiento de Los Alcázares presentará ante la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con el objetivo de reclamar las compensaciones correspondientes en nombre de los afectados. El plazo para presentar la documentación permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre, momento en el que el Consistorio formalizará la solicitud ante la Mancomunidad en representación de todos los vecinos, empresas y comercios perjudicados.

«Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares seguimos defendiendo los intereses de nuestros vecinos y comercios. No buscamos privilegios, sino justicia y reconocimiento al esfuerzo colectivo que hizo este municipio para salir adelante», concluyó el alcalde.