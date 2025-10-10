Vox advierte de la presencia de mafias internacionales en la costa lorquina y denuncia la «pasividad» del delegado del Gobierno Según la formación, la falta de vigilancia facilita la creación de una «estructura delictiva estable»

Agentes de la Guardia Civil en el dispositivo tras localizar un cadáver dentro del maletero de un coche esta semana.

Inma Ruiz Viernes, 10 de octubre 2025, 14:20

Vox denunció este viernes la «inacción e incompetencia» del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, al que responsabiliza de haber permitido que la costa lorquina «se haya convertido en un espacio sin control para las mafias internacionales del narcotráfico y la inmigración ilegal».

Según el concejal José Martínez, esta situación no es nueva y que su partido lleva años alertando de la vulnerabilidad del litoral lorquino. Aseguró que la falta de vigilancia y la difícil accesibilidad en la zona están facilitando la creación de una «estructura delictiva estable en apoyo al desembarco de embarcaciones ilegales». Dijo que se trata de pateras taxi, que transportan inmigrantes irregulares y se retiran rápidamente, y de cargamentos de droga.

Se refirió al doble crimen ocurrido esta semana en Ramonete y Garrobillo, «posiblemente vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con la mafia italiana, que demuestra que las mafias internacionales ya operan con total impunidad en nuestro litoral».

Recordó que Vox ha reclamado en numerosas ocasiones el refuerzo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (Sive), el aumento de efectivos de la Guardia Civil y la mejora de los recursos destinados a la vigilancia marítima. La formación ha trasladado esta situación a la Delegación del Gobierno y a la Junta Local de Seguridad pero no ha obtenido respuesta, lamentó.

El edil dijo que la 6ª Compañía de la Guardia Civil, responsable de la vigilancia de los municipios del Valle del Guadalentín «está totalmente sobrepasada». Cubre una población de más de 250.000 habitantes y 80 kilómetros de costa, que abarca Águilas, Lorca y Mazarrón, con una ratio de 260 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 462 agentes.

Recordó las numerosas iniciativas impulsadas desde 2021 por su partido para reforzar la seguridad en el litoral y en la comarca del Guadalentín, la última en julio de este mismo año.