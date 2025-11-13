La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viaducto del Corredor Mediterráneo a su paso por la pedanía de Tercia, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

Viaductos resistentes a los terremotos en las obras del AVE en Lorca

El presidente de Adif confirma que se ha tenido en cuenta la alta actividad sísmica de la zona

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Los viaductos de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería son de última tecnología y alta resistencia a la sismicidad a su paso por Lorca. «Son soluciones muy innovadoras», confirmó este jueves el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en una visita al municipio, porque «estamos en una zona de actividad física muy potente».

En la localidad, dos terremotos ocurridos el 11 de mayo de 2011, de 4,5 y 5,1 grados de magnitud en la escala de Richter causaron nueve muertos y daños en viviendas e infraestructuras valorados en 1.200 millones de euros.

El responsable de Adif detalló que los viaductos «están calculados y diseñados con un sistema de apoyo de las estructuras de altísimo nivel para soportarlas» en el caso de que se produzca un terremoto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  4. 4

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  5. 5 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  6. 6

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Viaductos resistentes a los terremotos en las obras del AVE en Lorca

Viaductos resistentes a los terremotos en las obras del AVE en Lorca