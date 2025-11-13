Viaductos resistentes a los terremotos en las obras del AVE en Lorca El presidente de Adif confirma que se ha tenido en cuenta la alta actividad sísmica de la zona

Viaducto del Corredor Mediterráneo a su paso por la pedanía de Tercia, en una imagen de archivo.

Inma Ruiz Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:57 Comenta Compartir

Los viaductos de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería son de última tecnología y alta resistencia a la sismicidad a su paso por Lorca. «Son soluciones muy innovadoras», confirmó este jueves el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en una visita al municipio, porque «estamos en una zona de actividad física muy potente».

En la localidad, dos terremotos ocurridos el 11 de mayo de 2011, de 4,5 y 5,1 grados de magnitud en la escala de Richter causaron nueve muertos y daños en viviendas e infraestructuras valorados en 1.200 millones de euros.

El responsable de Adif detalló que los viaductos «están calculados y diseñados con un sistema de apoyo de las estructuras de altísimo nivel para soportarlas» en el caso de que se produzca un terremoto.

