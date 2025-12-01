Una veintena de desempleados rehabilitan el centro de día de Apandis, en Lorca Los alumnos, con edades entre los 25 y 54 años, alternan la formación teórica con los trabajos de mejora de las instalaciones donde reciben atención 76 personas con discapacidad intelectual

La consejera (2ªd) durante su visita al centro de día de Apandis, donde se desarrolla un programa de empleo.

Inma Ruiz Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:16 Comenta Compartir

Diecinueve personas en situación de desempleo participan en las obras de rehabilitación del centro de día de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca (Apandis), en el marco de un proyecto experiencial impulsado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, acompañada por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, supervisó los trabajos y destacó el doble impacto que se consigue con estos programas, «ya que no solo nos permiten mejorar las oportunidades de empleo de personas que carecen de cualificación, sino también apoyar a las entidades sin ánimo de lucro de la Región en la extraordinaria labor social que realizan a diario».

La iniciativa, que cuenta con una subvención de 417.594 euros, les permite formarse en dos especialidades vinculadas al sector de la construcción. Los participantes tienen edades comprendidas entre los 25 y 54 años y alternan desde mayo formación teórica con los trabajos de mejora de estas instalaciones, que se ubican en la pedanía lorquina de La Hoya. Además, cuatro de los alumnos son personas con discapacidad intelectual, lo que refuerza el acceso igualitario a la formación y al empleo.

Realizan tareas de impermeabilización, solados, pintura y alicatado de superficies y mejora de la zona deportiva, los jardines y el aparcamiento.

Los participantes obtendrán un certificado de profesionalidad que acreditará su formación y ampliará sus oportunidades de inserción laboral. Según la consejera, la empleabilidad de estos programas ronda el 60%. Este proyecto, que tiene una duración de nueve meses, ha sido financiado por el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).

Formación en un entorno social

Una de las principales características de estos proyectos es que sus participantes son contratados desde el inicio del programa con un contrato de formación en alternancia y perciben el Salario Mínimo Interprofesional durante toda su duración, más dos pagas extra. Este tiempo también computa para la prestación por desempleo.

La consejera recordó que el SEF suma este año 4,9 millones de euros en ayudas a estas entidades, que están permitiendo mejorar la cualificación de 215 personas desempleadas participando en las iniciativas de carácter social que desarrollan.

Apandis fue fundada en 1995 y en su centro de día atiende a 76 personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y diversidad funcional. Su director, Antonio Bastida, subrayó la importancia de este programa para la puesta a punto del centro, que cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados. La actuación más destacada ha sido la mejora del sistema de evacuación de pluviales.

