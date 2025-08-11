Vecinos de El Rincón, en Lorca, se rebelan contra una macroplanta de biogás Temen malos olores, contaminación de acuíferos y la degradación del paisaje rural en este paraje de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos

Vecinos de El Rincón y poblaciones vecinas durante la asamblea informativa sobre el proyecto de construcción de una planta de biogás.

Gloria Piñero Lunes, 11 de agosto 2025, 12:02 Comenta Compartir

En pleno corazón de las Tierras Altas de Lorca, el tranquilo paraje lorquino de El Rincón de los Carranzas, en la pedanía de Zarcilla de Ramos, vive días de inquietud. Sus vecinos han iniciado acciones de movilización y han lanzado un manifiesto en contra de la posible instalación de una macroplanta de biogás que, según sus previsiones, se alimentaría de miles de toneladas de purines al año procedentes de granjas porcinas de la región.

La propuesta, que se presenta como un proyecto de energía renovable, ha generado el rechazo frontal los habitantes del paraje y de las poblaciones cercanas, que han expresado su «profunda preocupación y firme rechazo» ante lo que consideran «una engañosa bandera de energía verde» que supone «una grave hipoteca para nuestro futuro».

«No a vivir con las ventanas cerradas»

En su manifiesto, los habitantes advierten de malos olores permanentes y no aceptan «que el aire de nuestros hijos y nuestros mayores quede viciado». «No queremos vivir con las ventanas cerradas ni estar comidos por las moscas», aseguró una de las vecinas presentes en la asamblea celebrada el pasado fin de semana. Convocada por la asociación de vecinos de El Rincón, con la colaboración de la Federación Espartaria, la afluencia de participantes dejó pequeño el salón de actos del centro social del paraje por lo que, finalmente, tuvo que celebrarse en la plaza aledaña a la iglesia.

Los afectados también advierten de los problemas ligados al aumento del tráfico pesado en carreteras, ya de por sí estrechas, así como del riesgo «inasumible» para los acuíferos por filtración de nitratos de los purines que supondría la instalación.

Otras de sus principales preocupaciones es que el proyecto devalúe las viviendas, ahuyente al turismo rural y golpee la agricultura tradicional.

Reclaman transparencia

Los vecinos denuncian falta de información y decisiones tomadas «a espaldas del pueblo que lo va a sufrir». Por ello, exigen la paralización de los trámites administrativos para la construcción de la planta, la apertura de un diálogo público, transparente y sustentado en informes técnicos independientes, y el compromiso de las administraciones para priorizar la salud, el patrimonio natural y el modelo de vida local «frente a los intereses empresariales externos».

«No estamos en contra del progreso, pero este destruye más de lo que crea», repiten los vecinos, que anuncian que presentarán alegaciones formales al proyecto y más movilizaciones para luchar «con serenidad, firmeza y convicción» para defender que El Rincón, «no es un polígono industrial ni un vertedero».

Una tecnología normalizada en Europa

En declaraciones a LA VERDAD, Eduardo Piné, director de Operaciones de Lambert Energy, la empresa interesada en construir la planta de biometano en El Rincón, ha explicado que la firma es la primera interesada en conocer la opinión de los vecinos y que, por ello, han organizado por iniciativa propia la celebración de varias asambleas informativas, «precisamente porque no queríamos dar pasos sin contar con ellos».

A este respecto, ha asegurado que comprende perfectamente que existan «reticencias» por parte de la ciudadanía, que atribuye a la falta de experiencias previas en la zona. «Es normal que se tengan prejuicios sobre una tecnología que no se ha visto funcionar nunca», ha dicho, para añadir que, en países como Bélgica, Dinamarca u Holanda «está totalmente normalizada desde hace años». «Allí les cuentas que los purines se vierten en el campo y se echan las manos a la cabeza», ha apuntado.

El directivo defiende que la instalación de la planta es «muy necesaria» en una zona con una importante actividad ganadera que precisa de una gestión sostenible de los residuos que genera. «Creemos firmemente que esta es la mejor solución para una necesidad que ya existe, porque genera un impacto positivo en las comunidades y en el medio ambiente», ha remarcado.

Piné ha aclarado que, en cualquier caso, el propuesto en El Rincón es un desarrollo «aún en periodo muy embrionario», para el que «ni siquiera se han presentado comunicaciones ni se ha iniciado tramitación administrativa alguna».

Ha asegurado que la empresa se encuentra en la fase de «búsqueda de emplazamiento» y que si finalmente no existe consenso vecinal «se planteará en un lugar más alejado».

Tres proyectos en marcha y diez descartados

El conflicto social se enmarca en un contexto más amplio: el aumento de proyectos de plantas de biogás y otros complejos agroindustriales en el municipio de Lorca, que han avivado el debate social sobre sus beneficios reales frente a sus posibles impactos ambientales y sociales. Mientras el sector defiende que estas instalaciones contribuyen a la economía circular y a la reducción de emisiones, las plataformas vecinales advierten que la concentración de residuos ganaderos y el transporte masivo de purines generan riesgos que no pueden ser ignorados.

Ante la preocupación de la ciudadanía, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, se ha comprometido a que «solo se aprobarán aquellas plantas que sean realmente necesarias, viables y socialmente aceptadas« y que, en ningún caso, se construirán a menos de tres kilómetros de los núcleos rurales.

En ese sentido, los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, María Hernández y Ángel Meca, respectivamente, han asegurado que ya se han rechazado diez propuestas que no reunían las condiciones impuestas por el consistorio, por lo que no recibirían la declaración de interés público municipal, imprescindible para su construcción.

En este momento, sí está en construcción una planta, con capacidad para tratar dos millones de metros cúbicos de purines al año para la obtención de biometano, fertilizante orgánico y agua osmotizada, en Barranco Hondo, junto al Centro de Gestión de Residuos, en terrenos municipales cedidos a la cooperativa de ganaderos Gesalor en noviembre de 2023.

Próximamente, también se iniciarán los trabajos para levantar otra en la pedanía de Torrealvilla y una más en el núcleo rural de El Hinojar, que se encuentra en fase de tramitación al estar anexa a una planta ya existente.

Temas

Lorca