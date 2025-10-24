Vecinos de las pedanías del norte de Lorca reclaman el refuerzo del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos El PP inicia una ofensiva parlamentaria del PP para garantizar su continuidad y que se convierta en un puesto operativo permanente, abierto las 24 horas

Vecinos y políticos del PP ante las puertas del cuartel de la Guardia Civil en Zarcilla de Ramos.

Inma Ruiz Viernes, 24 de octubre 2025, 14:01

Decenas de vecinos de las pedanías del norte de Lorca reclamaron este viernes ante las puertas de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos la presencia permanente de agentes en el puesto. José María Díaz, pedáneo de La Paca, lamentó que llevan más de ocho años «con un servicio mínimo. Antes había seis o siete guardias civiles, hacían patrullas» pero que ahora solo abre los jueves de 9 a 14 horas para la realización de trámites administrativos y «nos sentimos desprotegidos».

El presidente de la asociación de vecinos de Coy. Antonio Albarracín, recuerda con añoranza cuando el cuartel «funcionaba al 100% con patrullas las 24 horas». Ahora, «los tiempos han cambiado, estamos alejados más de 20 kilómetros de Lorca y de Caravaca y cuando pedimos ayuda viene tarde y mal. No nos merecemos esto, es muy necesario que los agentes patrullen por las calles y carreteras».

Agustina, vecina de Zarcilla de Ramos, reprochó a la Benemérita que «por primera vez en mis 81 años» en la misa de la festividad del Pilar el pasado 12 de octubre no hubo presencia de guardias civiles. Romper esa tradición «ha sido muy doloroso para el pueblo».

Acompañaron a los vecinos en su reivindicación el alcalde, Fulgencio Gil, los senadores del PP Antonia López, Francisco Bernabé y José Ramón Díez de Revenga, la diputada nacional Isabel Borrego y la diputada regional María del Carmen Ruiz y anunciaron que iniciarán una ofensiva parlamentaria no solo para que se mantenga abierto el cuartel, sino para que se refuerce y se convierta en un puesto operativo abierto las 24 horas y con mayor dotación de agentes. «Aquí no hay margen para recortes», dijo el alcalde.

Presentará mociones en el Ayuntamiento de Lorca, en la Asamblea Regional, en el Congreso y en el Senado y formularán preguntas directas de control al Gobierno «exigiendo una respuesta pública, veraz y comprometida». El PP invitó a los vecinos, asociaciones vecinales, fuerzas políticas y sociales del municipio a sumarse a «esta reivindicación justa y necesaria».

Esta reclamación se produce después de que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, garantizara ayer que no se cerrará el cuartel después de reconocer hace una semana que su clausura «estaba sobre la mesa». Tal y como publica este viernes LA VERDAD, Lucas mantuvo una reunión con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a la que le expuso las particularidades del municipio de Lorca, su gran extensión y la dispersión de los núcleos de población en zonas rurales y consiguió su compromiso de mantener abiertas las instalaciones.

Gil: El PSOE «va a cerrar el cuartel, está obsesionado con ello»

Sin embargo, el alcalde interpretó este anuncio como un «nuevo intento desesperado» del PSOE de engañar a los lorquinos y afirmó que «van a cerrar el cuartel, están obsesionados con ello y le han puesto fecha de caducidad. La palabra de Lucas es tan firme y consistente como el humo».

La senadora Antonia López añadió que el mantenimiento del cuartel «es una cuestión de justicia territorial: los vecinos de Zarcilla de Ramos y de todas las pedanías deben tener las mismas garantías de seguridad que los que viven en el casco urbano» y se comprometió a «llegar hasta el final» desde las Cortes Generales.

El alcalde explicó que el cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos, construido hace más de 90 años, es la referencia de seguridad ciudadana en las pedanías altas de Lorca. No sólo protege a los vecinos de la pedanía, sino que presta servicio a un extenso territorio que abarca Zarzadilla de Totana, La Paca, Coy, Avilés y Doña Inés. «Su continuidad es un hecho esencial e irrenunciable tanto para el Ayuntamiento de Lorca como para sus vecinos», confirmó.