Vecinos de la pedanía lorquina de La Hoya denuncian filtraciones de agua de lluvia en sus viviendas El PSOE reclama que los técnicos municipales evalúen la situación y pongan en marcha un plan urgente de actuación

Detalle de la escalera con grietas en una de las viviendas afectadas.

Inma Ruiz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:10 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Vecinos de la calle Sagrado Corazón, de la pedanía de La Hoya, denunciaron este miércoles los problemas de filtraciones de agua que sufren en sus viviendas cada vez que llueve y reclaman al Ayuntamiento que les de una solución porque temen que se hunda la calle y se desmoronen las casas.

Paqui González, una de las afectadas, aseguró que «se nos está cayendo la casa, se ha rajado la escalera y nos da miedo utilizarla porque es un peligro». Afirmó que muchos de los vecinos han reparado las grietas pero no sirve de nada porque vuelven a aparecer.

Otro vecinos, José Llamas, añadió que «brota agua» de las placetas de las casas y que una de las aceras de la calle está «totalmente levantada». Los desperfectos van en aumento y lamentó el «abandono» que sufren.

El concejal del PSOE Juan Carlos Segura, que visitó la zona, dijo que 21 familias sufren desde hace años las consecuencias de un problema estructural de filtraciones de agua que ha deteriorado por completo la calle y los accesos a sus viviendas.

«Estamos ante un ejemplo más de la desidia» del equipo de Gobierno, señaló. Los vecinos «viven literalmente sobre el barro, con el asfalto hundido, las aceras levantadas y grietas visibles en muros y escaleras». Cada vez que llueve, «el agua rezuma por los bordes de la calle y el alumbrado público deja de funcionar. Es una situación insostenible y peligrosa», advirtió.

La situación, según Segura, no es un simple problema estético, sino un riesgo real para las familias y exigió que técnicos municipales evalúen la situación y redacten un plan urgente de actuación que garantice la seguridad estructural de la zona.

Fuentes municipales lamentaron que el PSOE no solucionara el problema que los vecinos llevan padeciendo desde hace años durante su etapa en el gobierno local. Añadieron que «ahora desde la oposición intentan dar lecciones y exigir actuaciones que nunca fueron capaces de poner en marcha cuando tuvieron la responsabilidad de hacerlo».

Aseguraron que en la última reunión con los vecinos de La Hoya se abordó la situación y que el arreglo se incluirá en el próximo Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios, que financia el Gobierno regional.

Temas

Lorca