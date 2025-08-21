Vecinos de la calle Portijico y de la avenida de las Fuerzas Armadas en Lorca reclaman más obras públicas Aseguran estar recibiendo un trato desigual respecto a los residentes de otras zonas, como los de la calle Lope Gisbert

Los vecinos de la calle Portijico y de la avenida de las Fuerzas Armadas, en Lorca, han vuelto a plantarse al sentirse «olvidados» por su Ayuntamiento. La transitada vía en el barrio de San Cristóbal no deja de ser un peligro para viandantes, especialmente aquellos que requieren el uso de sillas de ruedas o carritos de bebé, dados los baches y agujeros que presenta su calzada.

Isabel Ruiz, vecina de esta calle, ha afirmado que llevan «medio siglo sin renovación urbana, sin corregir evidentes deficiencias en el alumbrado público, sin mobiliario urbano, sin una red de pluviales que recoja los ríos de agua que bajan de los cabezos próximos y sin una red de saneamiento adecuada y dimensionada a sus necesidades». Todo ello habría provocado ya varios reventones de tuberías, «y ha dejado el firme de la calle que parece un rompecabezas repleto de parches». Ya han pedido en numerosas ocasiones que se realicen los trabajos pertinentes mediante la financiación necesaria, «pues pagamos los mismos impuestos que los demás», ha concluido.

En la avenida de las Fuerzas Armadas hay un sentimiento similar, y es que, si algo tienen en común los vecinos de estas dos zonas, es que están cansados de «ver cómo hay calles que son renovadas varias veces a corto plazo», mientras que ellos llevan «décadas sin conocer obras públicas en las suyas». Lo ha asegurado el portavoz local de Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde, Pedro Sosa.

A modo de solidaridad con los vecinos, el edil ha mostrado su rechazo a las obras que se están ejecutando en la calle Lope Gisbert, «que se está levantando de nuevo en muy poco tiempo mientras otras zonas reciben un trato injusto», ha aseverado. Como ejemplo de esa «desigualdad», ha mencionado que la avenida de las Fuerzas Armadas lleva desde 2011, año de los terremotos, sin un servicio público básico como el saneamiento.

Blas Ruiz, vecino de esta zona, ha explicado que las viviendas, sótanos y bajos comerciales de los primeros edificios ubicados allí sufren desde hace años un problema grave de saneamiento «que tiene su origen en la exclusión de las obras de regeneración urbana que se hicieron en su día en multitud de calles de Lorca tras los terremotos».

Dicha «exclusión», motivada por las obras de reparación que en su día se desaconsejó compaginar con la obra pública, «debería haberse solucionado tantos años después», ha explicado Ruiz. En este sentido, ha añadido que «con el paso del tiempo, las aguas residuales ya no circulan, y acaban volviendo a las viviendas por los patios, sumideros y bañeras». Es algo que estaría afectando gravemente a las estructuras de los edificios.

Sosa ha sostenido que el equipo de Gobierno «nos ignora», y que no se está cumpliendo con las funciones básicas de las que los vecinos deberían disponer al pagar sus recibos.

Ante estas declaraciones, fuentes municipales han insistido en que «no vamos a perder los fondos otorgados por la Unión Europea dirigidos a una actuación de mejora de la sostenibilidad y la permeabilidad que busca potenciar los recursos patrimoniales del municipio», en alusión a las obras de la calle Lope Gisbert. En respuesta a Sosa, también han asegurado que «no vamos a dejar de hacer intervenciones en todo el municipio porque él haya leído una noticia en la prensa».

La actuación de la calle Portijico se va a llevar a cabo, han asegurado, «pero viene vinculada a un presupuesto, como todas las intervenciones». Al hilo, han recordado las que ya se han realizado en el barrio de San Cristóbal, como las de la calle Arcos, la nueva Plaza de Abastos o la actuación sobre el atrio de la Iglesia de San Cristóbal, entre otros.

Tras una reivindicación previa de los vecinos, la concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina, reconoció que «la calle Portijico es la única del barrio de San Cristóbal pendiente de un arreglo integral». Asimismo, se comprometió a que los trabajos, que tendrán un coste de un millón de euros, «se acometerán en cuanto el Ayuntamiento tenga disponibilidad presupuestaria necesaria».

