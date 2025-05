Vecinos del barrio San Cristóbal de Lorca reclaman las infraestructuras sanitarias prometidas Anuncian movilizaciones si la Comunidad Autónoma no construye el centro de salud, que llevan años demandando, y amplía el de San Diego

Inma Ruiz Viernes, 16 de mayo 2025, 00:14 Comenta Compartir

«Estamos hartos de que nos engañen», declaró ayer con rotundidad la presidenta de la Asociación de Vecinos Rabaleros, Fermina Giner. Los vecinos del barrio de San Cristóbal llevan casi dos décadas esperando que la Comunidad Autónoma construya el centro de salud de atención primaria, que está proyectado desde el año 2008 para descongestionar el de San Diego, al que están adscritas más de 35.000 tarjetas sanitarias y está saturado. Se quejan, además, de que la ampliación de este, a la que también se ha comprometido el Gobierno regional, no se materializa. Por eso Giner y un grupo de representantes vecinales del barrio se concentraron ayer ante la puerta del centro de salud de San Diego con una pancarta con el lema: 'Los recortes en sanidad matan'.

«La respuesta es siempre la misma, que se está avanzando, que falta por terminar el proyecto, pero es todo mentira, ya no nos creemos nada de lo que nos dicen y vamos a pasar a la acción». Anunció que tienen previsto convocar una manifestación si no atienden sus reivindicaciones.

«Nos tratan como a ciudadanos de tercera, no exigimos nada que no nos merezcamos», lamentan los afectados

Otra vecina del barrio, Isabel Sánchez, leyó más de una decena de titulares de prensa con sus correspondientes fechas desde 2018 en los que las autoridades locales anunciaban los avances en los trámites burocráticos para ceder la parcela situada entre las calles San Fernando y Beato Fray Pedro Soler a la Consejería de Salud para la construcción del centro sanitario. «Nos decían que había problemas, se han resuelto pero seguimos igual, son solo promesas rotas, nos sentimos engañados y marginados», señaló Sánchez. «Lo único real en todo este tiempo» ha sido la adecuación de la parcela como aparcamiento provisional de vehículos hasta que no comiencen las obras, lamentó Giner. «Esto ya clama al cielo, nos tratan como si fuéramos ciudadanos de tercera o de cuarta. Pedimos que se tomen interés por el barrio, no exigimos nada que no nos merezcamos», reivindicó.

Compromiso «firme»

Ante la protesta vecinal, fuentes de la Consejería de Salud indicaron a LA VERDAD que «actualmente los servicios técnicos están evaluando la cesión del solar» para la construcción del centro sanitario y que el compromiso por parte del Gobierno regional con este proyecto «es firme». Las mismas fuentes recordaron de que se ha aprobado una inversión de cerca de tres millones de euros para la ampliación y mejora del centro de salud de San Diego y que el proyecto se encuentra en fase de evaluación de ofertas para el inicio de las obras, que tienen un plazo de ejecución de un año. La adecuación del edificio, que aumentará su superficie en 600 metros cuadrados, «permitirá mejorar la asistencia sanitaria hasta la puesta en marcha del nuevo centro».

Temas

salud

Lorca