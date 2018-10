«Vamos a seguir con el encierro; de aquí no nos mueve nadie» Los encerrados en el Ayuntamiento de Lorca, antes de entrar en el consistorio. / Paco Alonso / AGM Los damnificados por las ayudas del terremoto aseguran que no abandonarán el Ayuntamiento hasta que se archiven los expedientes PILAR WALS Lorca Miércoles, 24 octubre 2018, 13:59

No hay cambios. Los damnificados por las ayudas del terremoto que se encerraron este martes en el Ayuntamiento para parar nuevos embargos no abandonarán las dependencias. Así lo confirmaron este miércoles en declaraciones a 'La Verdad'. Todos ellos determinaron continuar con el encierro hasta que se dictamine el cierre de los expedientes.

«Mi problema no es tan grande como el de otros, pero estoy aquí para apoyar a mucha gente que lo va a perder todo si le obligan a devolver las ayudas y los intereses», afirma Ginesa Salas Porlán. Esta jubilada recibió 4.200 euros del Consorcio de Compensación de Seguros y de las ayudas de la Comunidad Autónoma. «Presenté todas las facturas. Me dijeron que faltaban sellos y firmas y volví con todo lo que me reclamaron. Todo son pegas. Demasiada burocracia», se queja.

Junto a ella, muchos otros en situaciones similares. «El terremoto me pilló sin seguro. Estaba cambiando de una a otra compañía y aún no había firmado. Me dieron ayudas y ahora me las reclaman. Las justifiqué, pero vuelven a requerirme. Hace 15 días me enviaron la carta de pago. No sé qué voy a hacer», cuenta Alfonso Lizarán.

Medio centenar de damnificados permanecen en la Sala de Cabildos donde este miércoles recibieron la visita de políticos de distintas formaciones. El encierro finalizará, advirtieron, cuando todo este solucionado. «Vamos a seguir con el encierro. De aquí no nos mueve nadie hasta que termine todo», aseguraron.