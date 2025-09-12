La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las concejalas de Fomento y Urbanismo supervisan los derribos con un arquitecto municipal. AYTO.

Urbanismo ordena nuevas demoliciones en el barrio lorquino de San Cristóbal para la construcción de 250 viviendas

Junto a los terrenos done se levantará el nuevo centro de salud

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:39

La transformación del barrio de San Cristóbal de Lorca avanza con nuevas demoliciones en la manzana donde se construirá el nuevo centro de salud. Lo anunció este viernes la concejala de Urbanismo, María Hernández, que junto a la edil de Fomento, Rosa Medina, supervisó los derribos.

Reconoció que los trámites burocráticos «están siendo largos y complicados», pero ya se han podido demoler varias construcciones que presentaban un avanzado estado deterioro. El Ayuntamiento ha logrado el espacio necesario para construir la nueva infraestructura sanitaria pero también para generar una gran bolsa de suelo donde se podrán levantar unas 250 viviendas en bloques de hasta siete plantas y 4.800 metros cuadrados de superficie para locales comerciales que «permitirán dinamizar todo el entorno».

La manzana estaba ocupada por grandes naves abandonadas, una de ellas de una antigua fábrica de curtidos, y numerosas construcciones adosadas en estado de ruina en las que se produjeron varios derrumbes. Recordó que en estas casas ha actuado de forma reiterada la Policía Local por la presencia de okupas.

Las demoliciones se están ejecutando «conforme se llega a acuerdos con los propietarios« para la construcción del centro de salud y la apertura de nuevos viales. Se trata de un proyecto «muy ambicioso, que ha ido creciendo» con la incorporación de los solares tras la eliminación de las viejas edificaciones.

Avanzó que su departamento continúa trabajando para realizar más demoliciones y que el próximo paso será la urbanización de todo el entorno con la creación de nuevas calles.

La parcela, con un total de 4.000 metros cuadrados, contará con 900 metros cuadrados para equipamiento, más de 1.600 metros cuadrados edificables y otros 1.300 para nuevos viales.

