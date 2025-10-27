Unanimidad en el Pleno de Lorca para solicitar dejar en suspenso las zonas de flujo preferente Los grupos también acuerdan reclamar al Gobierno que no cierre el cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos

Inma Ruiz Lunes, 27 de octubre 2025, 14:29 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Lorca aprobó este lunes por unanimidad la moción de PP y Vox para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la suspensión inmediata de los efectos derivados de la delimitación de las zonas de flujo preferente hasta que se ejecuten las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones.

En la moción se expuso que desde 2020 se han publicado sucesivas actualizaciones de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la demarcación hidrográfica del Segura que afectan de manera directa a miles de vecinos del municipio, especialmente en las pedanías de Campillo, Cazalla, Purias, Torrecilla, Río, Tercia y La Hoya.

La última actualización, publicada en julio de 2025, ha supuesto un incremento superior al 50 % en la superficie clasificada como zonas de flujo preferente y supone una expropiación encubierta de más de 2.500 hectáreas, que afecta gravemente al desarrollo urbanístico, agrícola y económico del municipio.

Tras la aprobación de la moción, se reclama la anulación de los efectos derivados de todas las declaraciones, mapas y documentos técnicos relativos a zonas de flujo preferente emitidos desde el año 2020, por carecer de rigor técnico, consenso vecinal y coordinación institucional.

De la misma forma, todos los grupos exigen al MITECO y a la CHS el inicio de un nuevo proceso de delimitación desde cero, que sea transparente, coordinado y participativo, contando con la implicación directa de los vecinos afectados, el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno regional.

Se incluyó la petición de la ejecución urgente y prioritaria de las infraestructuras de defensa contra inundaciones en el Valle del Guadalentín: las presas de laminación y diques en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla; el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga; la limpieza y mantenimiento de cauces y ramblas y la actualización del Plan de Defensa contra Inundaciones con criterios técnicos consensuados.

Los grupos municipales también aprobaron de forma unánime exigir al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno un pronunciamiento oficial y sin ambigüedades sobre el mantenimiento del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos. También el incremento del número de agentes y los recursos materiales necesarios, así como fondos para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones.

Todos los grupos votaron a favor de la moción del PSOE para la mejora de forma urgente de la seguridad vial en la avenida Adolfo Suárez, que evite el exceso de velocidad de los vehículos y la iniciativa de IU-Podemos-AV sobre la protección del lugar de interés geológico de La Serrata.

Temas

Lorca