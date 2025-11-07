Tres heridos al colisionar dos vehículos contra varias vacas en la autovía RM-11 en Lorca Uno de los vehículos implicados ardió y tuvo que ser apagado por los bomberos

LA VERDAD Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:43 | Actualizado 09:33h. Comenta Compartir

Los servicios de emergencia atendieron a tres hombres de 27, 24 y 23 años que resultaron heridos, de carácter leve, al colisionar en la madrugada de este viernes los vehículos en los que viajaban contra varias vacas en la carretera RM-11 (Lorca-Águilas), a la altura del kilómetro 6, en el término municipal de Lorca.

Uno de los vehículos implicados ardió y tuvo que ser apagado por los bomberos, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 recibió, a las 2.56 horas, la llamada del conductor de uno de los dos vehículos accidentados. Poco después, otro segundo coche colisionaba contra los animales, que se encontraban en la vía.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil que, a su llegada, solicitaron la presencia sanitarios y bomberos, ya que uno de los vehículos implicados estaba ardiendo, por lo que se trasladó una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los tres afectados fueron trasladados al hospital Rafael Méndez de Lorca con lesiones que, aparentemente, no revisten gravedad.