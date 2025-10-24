La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alumnos premiados junto a sus profesores en la entrega de reconocimientos. LV

Tres alumnos del instituto lorquino Ros Giner, galardonados en los Premios de Bachillerato de la Región de Murcia

La facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia otorga los galardones

Inma Ruiz

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:56

Tres alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Ros Giner de Lorca han sido galardonados en la segunda edición de los Premios a los mejores trabajos de Bachillerato de la Región de Murcia en la categoría de Economía, Empresa y Sociología, que otorga la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. La entrega tuvo lugar en la universidad murciana y fueron distinguidos los alumnos que cursaron segundo curso de Bachillerato durante el año escolar 2024-2025.

El primer premio en el ámbito de Sociología fue para Isabel Blasco, por su investigación 'Riesgo cardiovascular: percepción y realidad en lorquinos mayores de 40 años'. El trabajo fue tutelado por los profesores del centro María José Aragón y Juan Luis Fernández.

El segundo premio en la misma categoría recayó en Laura Fernández, que concurrió con el trabajo 'Calidad de vida y salud mental en pacientes con cáncer'. La investigación estuvo igualmente dirigida por los profesores Aragón y Fernández.

En el ámbito de Empresa, el segundo premio recayó en el trabajo '¿Y si Lorca fabricase su propio combustible?', de Cristóbal Clemente. La investigación fue tutorizada por los profesores Adolfo Muñoz y Juan Luis Fernández.

Estas distinciones se unen al largo listado de reconocimientos otorgados en los últimos años a alumnos del Bachillerato de Investigación del Francisco Ros Giner, único centro en Lorca que imparte este itinerario formativo.

En la actualidad son 60 los alumnos los que cursan Bachillerato de Investigación y los estudiantes del segundo curso presentarán sus trabajos durante el mes de noviembre.

